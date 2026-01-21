『水ダウ』狂気の生放送 きしたかの高野“10メートル高飛び込み”リベンジ エンディングで衝撃発表【ネタバレあり】
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）が、21日に放送。番組のラテ欄などでも事前告知が行われない“異例の展開”となっていたが、生放送で、きしたかの・高野による「10メートル高飛び込みリベンジ」が行われた（以下、ネタバレ表現を含みます）。
【写真】まさかの生放送！高野が”10メートル高飛び込み”リベンジ
番組は、きしたかの・高野が目隠しをした状態で飛び込み台に立ったところからスタート。目隠しを取った高野が、いろいろと察したような表情を浮かべた。TBSの日比麻音子アナが「高野さん、今、何曜日の何時でしょうか？」と投げかけると、高野が「水曜日の10時…これ、生放送なの？」と驚きの声を上げた。
その後、日比アナから、以前番組で行われた「紙飛行機、高飛び込みキャッチ」の説で、高野が一度も高飛び込みができなかったことを受け「きょうは生放送でリベンジです」と明かされた。
その後、以前の説で一緒に挑戦したみなみかわ、日本一おもしろい大崎、本多スイミングスクールも応援に駆けつけた。SNS上では、もしも高野が早めに飛んでしまった場合、残りの放送時間で何をやるのかという声も上がっていたが、その対策もバッチリで、みなみかわ、大崎、本多が「紙飛行機、高飛び込みキャッチ」の説を生放送内に行うことが発表された。
何度も逡巡を繰り返す高野は、仲間たちからの声援も受けながら「飛べる！飛べる！みんな、なめてるんだよ。いきたいですよ。いける。もういかせてくれ」「いきます！」「売れるぞ！売れましょう」と決意を固めていくも、なかなか飛び込めず、エンディングが近づいていった。あと一歩のところまでいくも、日比アナから無念のタイムアップ宣告。高野は「スタッフとか国民とか知らねぇよ！」と叫んでいたが、エンディングで、来週の生放送にチャレンジが引き継がれるという衝撃発表が行われた。
