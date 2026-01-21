¹â»Ô¼óÁê¤òÃ»Ì¿¥È¥é¥¹»á¤ÈÈæ³Ó¡¡¥É¥¤¥Ä»æ¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¡Ö¶¸Íð¡×
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ»æ¥Ï¥ó¥Ç¥ë¥¹¥Ö¥é¥Ã¥È¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï20Æü¡¢ÆüËÜ¹ñºÄ¤¬Çä¤é¤ì¤ÆÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤¬¡Ö¶¸Íð¾õÂÖ¡×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò¥È¥é¥¹¸µ±Ñ¼óÁê¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£¥È¥é¥¹»á¤Ï2022Ç¯¤Ë¡¢ºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤ËË³¤·¤¤Âç·¿¸ºÀÇºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡Ö¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Ô¾ì¤Îº®Íð¤ò¾·¤¡¢Ã»Ì¿À¯¸¢¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºÐ½Ð³ÈÂçÏ©Àþ¤ò¼è¤ë¹â»Ô»á¤¬2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤ò2Ç¯¸ÂÄê¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¸ºÀÇÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡ÖºâÀ¯·òÁ´À¤Ëµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ºÄ·ô»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤¬ÆüËÜÈÇ¤Î¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÊÆ»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¸«Êý¤âÅÁ¤¨¤¿¡£