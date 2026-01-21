アーセナルに所属するFWのレンタル移籍が濃厚となっている。



『The Athletic』によると、アーセナルのイーサン・ヌワネリはクラブの許可を得て、リーグ1のマルセイユにレンタル移籍するため、フランスへ向かうようだ。



契約は買い取りOPがつかない今季限りのドライローン。移籍金はマルセイユでの出場時間に応じて、変化するという。メディカルチェックは今週末に予定されており、それをパスすれば正式な契約を結ぶことになる。





アントワーヌ・セメンヨを放出したボーンマス行きも報じられた同選手だが、今回のマルセイユ行きはアーセナルの指揮官であるミケル・アルテタ監督が望んだもので、ロベルト・デ・ゼルビ監督のもとでプレイすることがヌワネリの成長に繋がると考えたようだ。アーセナルのユースで育ち、15歳でプレミアデビューを飾ったヌワネリだが、今季はトップチームでの出場機会を失っている。前線ではポジションがなく、公式戦12試合に出場してプレイタイムはわずか515分。近年、アーセナルとマルセイユは繋がりの深いクラブとなっている。マテオ・ゲンドゥージ、ヌーノ・タバレス、セアド・コラシナツがアーセナルから移籍しており、CBの主力であるウィリアム・サリバはマルセイユでの武者修行を経てアーセナルに帰還し、今では欠かせない選手となっている。ヌワネリのマルセイユへのドライローンはサリバのような成長を期待しているのだろう。