4番人気に支持された大井所属のポッドフェスタは見せ場十分の4着。早めの競馬で勝負どころでは一時2番手まで浮上したが、JRA勢の脚色が優勢。一気に交わされてしまったものの、展開一つで今後も互角に戦えそうな能力は示していた。

4着 ポッドフェスタ

矢野貴之騎手

「現状よく頑張っています。初の船橋を気にしているところもあったのかなと思いますが、相変わらずドッシリはしていて、改めて先々は良くなると感じました。現状瞬発力勝負になると分が悪いのですが、上手く向こう正面で2番手に出れたので、この馬らしい競馬は出来ました。まだ本気で走っていない感じはしますし、いい意味で伸び代かなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

1月21日、船橋競馬場で行われた11R・ブルーバードカップ（Jpn3・3歳・ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、フィンガー（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に3番人気のカタリテ（牡3・栗東・北出成人）、3着に2番人気のチャーリー（牡3・美浦・国枝栄）が入った。勝ちタイムは1:55.4（良）。

【ブルーバードカップ】初黒星カタリテ・高杉吏麒「いい形でマークされた」…JRAフィンガーが快勝

ブルーバードカップ・フィンガーと戸崎圭太騎手 (C)Hiroki Homma

ダートクラシック戦線へ名乗り

戸崎圭太騎乗の1番人気、フィンガーが交流重賞初制覇を飾り、ダートクラシック戦線へ名乗りを挙げた。勝負どころでは外から雰囲気よく堂々と進出。直線でも手応えよく差し脚を伸ばして鮮やかな勝ちっぷりだった。

フィンガー 5戦2勝

（牡3・美浦・田中博康）

父：Gun Runner

母：エスティロタレントーソ

母父：Maclean’s Music

馬主：エムズレーシング

生産者：高橋フアーム

【全着順】

1着 フィンガー 戸崎圭太

2着 カタリテ 高杉吏麒

3着 チャーリー 御神本訓史

4着 ポッドフェスタ 矢野貴之

5着 バスクレヒオン 西啓太

6着 アップタウン 木間塚龍馬

7着 ヘルメスギャング 今村聖奈

8着 ウォークアップ 張田昂

9着 ケンベテルギウス 藤本現暉

10着 ゴールデンコマンチ 福原杏

11着 ホワイトジェイド 高橋哲也

12着 ストゥディア 山中悠希

13着 レフレール 石川倭