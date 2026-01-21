Afternoon Teaの春限定♡スイーツ＆ティーで楽しむ苺香る贈りもの時間

Afternoon Tea TEAROOMから、苺とティータイムをテーマにした春限定コレクションが登場します。甘酸っぱい苺をはじめ、柚子やピーチなど春らしい素材を使った紅茶やスイーツが、LeeIzumidaさんのやさしいアートをまとってラインアップ。第1弾と第2弾で表情を変えながら、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりな華やかなティータイムを届けてくれます♡

苺が主役の春限定ティー

春限定ティーには、素材の魅力を引き出した個性豊かなラインアップがそろいます。

「抹茶パウダー苺」は550円（税込）で、抹茶と苺パウダー、砂糖のみを使用し、水やお湯を注ぐだけで楽しめます。

「ストロベリーミルクティー」は1,200円（税込）。アッサムCTC茶葉に甘酸っぱい苺をイメージした香りが広がり、ミルクとの相性も抜群です。

第2弾では「抹茶パウダー柚子」550円（税込）、「ピーチアールグレイ」1,200円（税込）、「ティーフォーピースブレンドオカヤマ」1,400円（税込）も登場。

数量限定の国産紅茶や、華やかな香りのフレーバーティーが春のティータイムを豊かに彩ります。

猫の日をスイーツで祝おう♪パティスリーピネードの限定新作登場

ギフト映えする春限定スイーツ

スイーツは、苺や紅茶の風味を楽しめる多彩なラインアップ。「ストロベリーバタースコッチ」900円（税込）は、発酵バターと生クリームに苺の甘酸っぱさをプラス。

「ショコラパイストロベリー＆アールグレイ」は5個入650円（税込）、10個入1,200円（税込）で、2種の味を楽しめます。

「アールグレイバタースコッチ」900円（税込）、「あまおう苺のフィナンシェ」1,500円（税込）、「3種バターサブレ苺＆ショコラ＆プレーン」2,200円（税込）と、手土産に選びたくなるアイテムが充実しています。

春の贈りものに特別な一品を

LeeIzumidaさんのアートをあしらった「アフタヌーンティー7デイズコレクションLeeIzumidaエディション」は1,600円（税込）。7種の紅茶を楽しめる人気セットです。

また、第2弾で登場する「スプリングティータイムバスケット」は2,800円（税込）。春限定のお茶とお菓子を手編みのバスケットに詰め合わせ、お花見やピクニックにもぴったり。

第1弾は1月22日、第2弾は2月19日から発売されます。

※店舗により取り扱い商品が異なる場合がございます。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

AfternoonTeaで春を味わう

苺の甘酸っぱさと紅茶の香りが重なり合う、Afternoon Teaの春限定スイーツ＆ティー。ギフトにも自宅用にも選びやすいラインアップで、季節の訪れを五感で楽しめます。

第1弾、第2弾と続く春の提案は、贈る相手の笑顔を思い浮かべながら選ぶ時間も特別なひとときに。春らしい彩りを、ティータイムに取り入れてみてください♪