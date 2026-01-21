4ドアクーペに込めた「暗さを活かす」デザイン

ここ数十年、夜間の視認性向上を目的として、自動車用ライトの高輝度化が進んできました。

一方で、近年のクルマのヘッドライトを「明るすぎる」「まぶしい」と感じる人も増えているのではないでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが“世界初公開”の新たな「4ドアクーペ」の姿です！ 画像を見る（12枚）

そうした「光害（ひかりがい）」への対策に取り組む米国の非営利団体が、2026年1月14日、デトロイトオートショーにおいて夜間走行に特化したコンセプトカーを発表しました。

一体どのようなクルマなのでしょうか。

そのクルマの名は「DarkSky One（ダークスカイ・ワン）」です。非営利団体「DarkSky International（ダークスカイ・インターナショナル）」の提案する革新的なコンセプトカーで、日本のカーデザイン会社「フィアロ」との連携によって製作されました。

同団体は、啓発活動や環境保護活動を通じて、美しい夜空の回復と、光害が社会にもたらす悪影響の軽減に取り組んでいます。

過剰に明るいライトは、「グレア」と呼ばれる現象を引き起こし、視認性の低下や不快感の原因となることがあります。また、人間の目だけでなく、野生生物にも悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。

こうした光害の解決策として、ダークスカイ・ワンには夜間走行に最適化された、環境配慮型の照明システム「オールビーム・アダプティブ・ドライビング・ライト（ABADL）システム」を採用しています。

これはドライバーが必要とする場所にのみ光を照射し、不要な照明を抑え、グレアを軽減。最適な配光を実現します。

これらの技術によって、対向車のドライバーや歩行者、野生生物への影響を最小限に抑えつつ、高い視認性の確保を目指しました。

ボディスタイルは流麗なルーフラインを持つ4ドアクーペスタイルを採用。低く構えたフロントノーズからなだらかに後方へ流れるシルエットが特徴で、空力性能と静謐（せいひつ）さを強く意識した造形となっています。

エクステリアは全体的に抑制の効いたデザインで、マット調のダークカラー仕上げを採用。

光の反射を極力抑えることで、夜間における不要な輝きを防ぐと同時に、周囲の暗さに自然に溶け込む外観を実現しています。

ボディ表面は大きなキャラクターラインを排し、面のつながりを重視した滑らかな造形が印象的です。

フロントマスクには、細くシャープな水平基調のライトシグネチャーとリトラクタブルヘッドライト風のライトを配置。主張しすぎない発光表現により、先進性と落ち着きを両立させています。

また、フロントおよびリアに加え、ボディ側面にもライトを備えている点が特徴で、これにより前方視界だけでなく、側方の状況認識も高める設計となっています。

ダークスカイ・ワンの発表をきっかけに、人にも夜間環境にもやさしい照明への理解と普及が、今後さらに進むことが期待されます。