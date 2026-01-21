1月30日に公開される映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の世界最速上映が、1月30日0時より全国7都市16劇場にて実施されることが決定。また第1章を振り返るダイジェスト映像「これまでの『閃光のハサウェイ』」がガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。

本作は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の続編。主人公ハサウェイ・ノアの声を務める小野賢章ら主要キャストと、村瀬修功監督をはじめとしたスタッフが再集結する。

ダイジェスト映像「これまでの『閃光のハサウェイ』」は、ハサウェイがマフティーの支掩船ヴァリアントの甲板を歩く、第1章のラストシーンからスタート。そこから記憶を巻き戻すように、「マフティー」を名乗るハイジャック犯によるハウンゼン356便での出来事や、ギギやケネスとの出会い、そして3人の繋がりが深まりハサウェイを取り巻く人間関係が変化していく様子が描かれる。

また、発売中のムビチケ前売券（オンライン）を購入し、公開日から3日間以内に鑑賞するともらえる「特別ビジュアル ムビチケデジタルカード」の絵柄も公開された。全3種のうちランダムで入手でき、うち1種類は手に入れるまで非公開となっている。2月2日以降に鑑賞した購入者には、メインビジュアルがデザインされた「メインビジュアル ムビチケデジタルカード」がプレゼントされる。さらに、ムビチケ前売券オンライン購入特典として、スマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』で利用可能な「プレミアムガシャチケット×1枚」が入手できるプロモーションコードが購入者全員にプレゼントされる。

さらに、ガンダムシリーズ横断企画「Call of Hathaway」より、ガンダムシリーズ全8作品と『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がクロスオ－バーする特別PVが1月21日より毎日公開されることが決定。第1弾は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』とのクロスオーバーPV。第2弾以降は、毎日正午に公開予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）