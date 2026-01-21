判決後、裁判員や補充裁判員を務めた男女５人が記者会見に臨み、約３か月間に及んだ公判を振り返った。

公判では、山上徹也被告（４５）の被告人質問や家族の証言などを通じ、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に母親が多額の献金をした影響で被告が置かれた境遇の詳細が明らかになった。

会見で被告の印象を問われ、補充裁判員を務めた５０歳代の会社員男性は「僕らでは想像がつかない境遇で、高い能力を犯罪ではなく、ほかのことに生かせていたらと残念です」と語った。裁判員の４０歳代の会社員男性は「非常に頭のいい人物だと思った。家族思いな部分がとても強い印象」と振り返った。裁判員を務めた別の４０歳代の会社員男性も「すごく真面目な人で、思い詰めてしまったんだろうと感じた」と話した。

公判では、安倍晋三・元首相の妻・昭恵さん（６３）の心情が記された意見陳述書が読み上げられた。裁判員らは会見で、「感極まって涙が浮かんだ」「すごく悲しいというか、切ないというか泣きそうになった」と口々に語った。

選挙の応援演説中の元首相が凶弾に倒れるという重大な事件。裁判員らは「片手間ではできない、神経をすり減らす作業が続いた」（５０歳代の会社員男性）などと責任の重さを口にした。

一方で、裁判員の３０歳代の会社員男性は審理にあたり、「元首相ということを考えると余計なファクター（要因）が入ってしまうので、それを抜きにして考えた」と明かした。４０歳代の会社員男性も最高刑が死刑であることを念頭に、「（求刑が無期懲役と）決まった時にほっとしている自分がいた。プレッシャーやストレスを感じていたんだと思った」と話した。

長期間の審理で、裁判員２人が途中で辞任した。最後まで裁判員を務めた３０歳代の会社員男性は「有給休暇を全て消化してしまった」といい、仕事への影響に不安を感じることもあったと明かした。