TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が21日、事前告知なしの緊急生放送が行われた。

お笑いコンビきしたかの高野正成（36）が「10メートル高跳びリベンジ」に挑戦した。

通常は放送前日までに番組公式X（旧ツイッター）が放送内容を告知するが、今回は未告知だった。番組冒頭、上半身裸にアイマスクをした高野が映し出された。そして画面が引きになると、10メートルの高飛び込み台に立っていることが判明。プールサイドに立っている同局の日比麻音子アナが「高野さん、目隠しを取ってください」と呼びかけた。高野はアイマスクを取ると「うわ〜もう」と恐怖におののいた。

この企画は、10メートルの高跳び台から紙飛行機を投げ込み、その後水面に飛び降りてキャッチする。昨年11月5日放送の「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」では、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が2日かけてのロケでキャッチに成功。だが、高野は1度も水面に飛び込んでいなかった。

前回、企画にチャレンジした大崎、みなみかわ、本多スイミングスクールが応援に駆けつけた。大崎からあおられると、高野が「殴りに行くぞ!」とすごむ場面もあったが、その瞬間には飛べなかった。

X（旧ツイッター）では、高野の緊急生放送に対し「マジか…これが水曜日のダウンタウンよw」「高野さん、生放送中に飛ぶに一票。ほんで何十年後かにマジで飛び込みのコーチなっててほしい笑」「今回の水ダウのCM、意味深だったからマジで松本人志復活かと思った」などと書き込まれていた。

きしたかの高野は「水曜日のダウンタウン」の常連芸人として知られる。