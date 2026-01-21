2026年シーズンの開幕を告げる全豪オープン・テニスが開幕したのは1月18日のことだった。

全豪を皮切りにグランドスラム（GS）は全仏オープン、ウインブルドン選手権、そして全米オープンと続いていく。2025年シーズンのGSは、すべて違った女王が生まれるなど、いま、女子テニス界は群雄割拠の時代を迎えている。

そのなかでGSで6回の優勝を誇り、今回も第2シードで挑むイガ・シフィオンテクは、全豪に優勝すると「生涯GS」を達成することになる。過去に女子で達成したのは、シュテフィ・グラフ、マリア・シャラポワ、セリーナ・ウイリアムスら10人しかいない。ポーランド人としては、初の快挙となる。

もちろん、大坂なおみも注目される選手の1人だ。

1月21日、迎えた全豪の1回戦。大坂はいきなり観客の度肝を抜いて登場してくれた。白いベールと蝶があしらわれた白のハットを被り、トップスは鮮やかな緑を基調としたウエアを着用。下は大きなフリルの付いたパンツ姿。さらに奇抜な傘をさしており、映像だけ見たら、ファッションショーと勘違いしてもおかしくないだろう。アップではフリンジが付いた“エルビス袖”の上着となると、多くのファンで埋め尽くされたロッド・レーバー・アリーナは大歓声に包まれた。

試合は世界ランク65位のアントニオ・ルジッチ（クロアチア）と対戦し、相手の攻撃に苦しみながらもセットカウント2−1で勝利した。

試合後のインタビューでは、対戦相手を称えつつ、登場する際に着用したウエアについて、「じつは（契約する）ナイキが私にデザインさせてくれたんです。これはクラゲをイメージしたデザインです。自分が大好きなことができて、本当に感謝しています」と、言及した。

大坂が、こうした“ド派手衣装”で登場したのは今回が初めてではない。2025年の全米では、ナイキのウエアにスワロフスキーをあしらったジャケット、髪には赤いバラを飾り、さらにラインストーン付きの人気マスコットキャラ『ラブブ』を携えて登場していた。

「一時期には度重なるケガや出産で世界ランクを85位まで落としましたが、昨年の全米では久々にベスト4に進出するなど、復調の兆しを掴んだといえるでしょう。その勢いのまま全豪で戦いたいこともあり、自分好みの衣装で登場したという見方も。クラゲをイメージした衣装とありましたが、2歳の愛娘シャイちゃんが海の生物が好きということで、それも理由の1つだそうです。全豪は過去に2度制覇するなど相性もいい。完全復活を期待したいですね」（テニスライター）

再び大坂が世界に挑む──。