付き合うと後悔する。地雷の可能性が高い男性に見られる「特徴」
「付き合わないで後悔するよりは、付き合って後悔する方がいい」という格言を恋愛のモットーにしている人は少なくないでしょう。
でも、本当に付き合うと後悔する男性もいるので、そういう男性には警戒心を働かせて関係を持たないようにすることが大事。
そこで今回は、地雷の可能性が高い男性に見られる「特徴」を紹介します。よりよい恋愛を楽しむためにも、ぜひ参考にしてくださいね！
どんな時も自分が中心でないと気が済まない
どんな時も自分が中心でないと気が済まないタイプの男性は地雷の可能性が高いです。
要は、恋愛相手としては自分の言いなりになってくれる都合の良い女性を求めている可能性が高く、自分に尽くすことを要求したり、他の男性との関係を一切絶たせようとしたりなど、彼女のことを全然気遣わない言動を常に見せてきます。
元カノや母親を比較対象にするところがある
彼女に対して、元カノや母親を比較対象にするタイプの男性も地雷の可能性が非常に高いです。
そういう男性は、元カノや母親を理想の女性像としていて、人それぞれの個性や価値観、考え方の違いを認めず、自分の理想に彼女のことを押し込めようとするでしょう。
言い換えればモラハラ気質なところがあると言え、そんな男性と恋愛をしたところで苦しい思いをするだけなのは明らかと言えます。
いずれの特徴も出会って間もない段階ではわからないものですが、時間の経過とともに徐々に顕在化していくものなので、予兆を感じたらこのまま関係を続けていいものかを慎重に考えるようにしてくださいね。
