SNSにて忽然と現れたアカウントにて、日付とGoogle MapsのURL、そして謎のロゴのみが告知された新バンド・GUMMYが、正式始動となる1stワンマンライブ＜GUMMY 1st ONEMAN LIVE「グミ」＞を3月7日に開催することを発表した。

彼らは1月21日に大塚Hearts＋で行われたイベント＜バトルキマイラvol.6＞に突如登場し、約30分の怒涛のパフォーマンスを展開、オーディエンスの度肝を抜いたという。

メンバーは、Gara（Vo）、マッド・デンジャラス（G）、康太（B）、Lotty（Dr）の4人となる。それぞれが豊富なキャリアを誇るミュージシャンであり、1年ほど前から水面下でRHを繰り返していたとのこと。

Gara

マッド・デンジャラス

康太

Lotty

先日のシークレットライブで披露された楽曲たちにはシーケンス（同期）が含まれていない。あくまで彼ら自身が演奏する楽器の音のみで構成されたソリッドなバンドサウンドを奏でつつ、最新アーティスト写真から見受けられるルックスはド派手なメークアップを伴っている。

そんなGUMMYは、シーンで長く活動を続けてきた歴戦の強者たちが集まったバンドでもあり、そのライブパフォーマンスは見所満載とのことなので、ぜひライブに足を運んでみてほしい。

◾️＜GUMMY 1st ONEMAN LIVE「グミ」＞ 日程：2026年3月7日（土）

会場：東京・新宿ロフト

開場/開演：17:30/18:00 ▼チケット料金

前売り: 前売 6,500円（税込）／当日 7,000円（税込）

スタンディング ※入場時ドリンク代別途必要

入場順：Aチケット→Bチケット→当日券 ▼チケットプレオーダー（イープラス / Aチケット）

URL：https://eplus.jp/sf/detail/4468800001-P0030001

受付期間：2026年1月26日（月）12:00〜1月31日（土）23:59

結果確認：2026年2月3日（火）13:00〜2月4日（水）18:00

入金期間：2026年2月3日（火）13:00〜2月5日（木）21:00

※イープラス抽選受付 ※購入制限 1名1回につき4枚迄 ▼チケット一般発売日

2026年2月14日(土) 12時〜（Bチケット）

※チケットはイープラスのみで発売となります。