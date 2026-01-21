「まさにパワーカップル」人気YouTuber、3年越しにウエディングフォト撮影「美しさとパワーを感じる…」
YouTubeチャンネル「パワーチューブ」のメンバーでパワーリフティング選手のウッシーさんは1月19日、自身のInstagramを更新。妻・kakoさんとのウエディングフォトを撮影したことを報告しています。
【写真】ウッシー＆kako、念願のウエディングフォト
コメントでは、「パワーカップル、とてもとても素敵です」「いつもパワー貰ってます」「これからも末永くお幸せに」「美しさとパワーを感じる…」「お似合いのご夫婦ですね」「まさにパワーカップル」との声が寄せられました。
「やっと撮れました」ウッシーさんは「結婚して3年経っても撮れてなかったウエディングフォトやっと撮れました いつも本当にありがとう」とつづり、7枚の写真を掲載しました。1枚目には、和装姿で顔を寄せ合うウッシーさんとkakoさんが写っています。さらに、4枚目には雪景色の屋外で撮影したウエディングドレスでのショットも。
2022年12月にプロポーズの報告2022年12月10日の投稿で「かこにプロポーズをしました 無事成功しました！！」と報告していたウッシーさん。その時から3年がたち、今回ようやくウエディングフォトを撮影できたとのことで喜びもひとしおだったことでしょう。今後も夫婦仲良く過ごしてほしいですね。
(文:勝野 里砂)