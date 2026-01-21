デビュー2連勝でここへ臨んだカタリテに初黒星がついた。レース前半から2番手で折り合いをつけていたが、前へ行くと思われていた1番人気フィンガーにマークされる展開となった。3コーナー過ぎから先頭へ躍り出たものの、フィンガーがピッタリとついてきてしまい、狙い撃ちをくらっての2着。展開も向かなかった。

2着 カタリテ

高杉吏麒騎手

「思ったより距離はこなしてくれたかなという印象です。勝ち馬が前半から行くのかなと思っていましたが、いい形にマークされたような感じでした。体も緩くてフワッとしたり幼いところもあるので伸び代もありますし、これから良くなると思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

1月21日、船橋競馬場で行われた11R・ブルーバードカップ（Jpn3・3歳・ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、フィンガー（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に3番人気のカタリテ（牡3・栗東・北出成人）、3着に2番人気のチャーリー（牡3・美浦・国枝栄）が入った。勝ちタイムは1:55.4（良）。

ブルーバードカップ・フィンガーと戸崎圭太騎手 (C)Hiroki Homma

ダートクラシック戦線へ名乗り

戸崎圭太騎乗の1番人気、フィンガーが交流重賞初制覇を飾り、ダートクラシック戦線へ名乗りを挙げた。勝負どころでは外から雰囲気よく堂々と進出。直線でも手応えよく差し脚を伸ばして鮮やかな勝ちっぷりだった。

フィンガー 5戦2勝

（牡3・美浦・田中博康）

父：Gun Runner

母：エスティロタレントーソ

母父：Maclean’s Music

馬主：エムズレーシング

生産者：高橋フアーム

【全着順】

1着 フィンガー 戸崎圭太

2着 カタリテ 高杉吏麒

3着 チャーリー 御神本訓史

4着 ポッドフェスタ 矢野貴之

5着 バスクレヒオン 西啓太

6着 アップタウン 木間塚龍馬

7着 ヘルメスギャング 今村聖奈

8着 ウォークアップ 張田昂

9着 ケンベテルギウス 藤本現暉

10着 ゴールデンコマンチ 福原杏

11着 ホワイトジェイド 高橋哲也

12着 ストゥディア 山中悠希

13着 レフレール 石川倭