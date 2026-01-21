1月21日、船橋競馬場で行われたダートクラシック、羽田盃前哨戦・ブルーバードカップ（交流G3・ダ1800m）は、JRA所属のフィンガーが快勝。前走の大差勝ちに続く圧巻のパフォーマンスで重賞初制覇を飾り、春の大舞台へ向けて大きな弾みをつけた。

田中博康調教師

「ジョッキーとも話をして、この子のリズムを優先で、前回逃げて勝っていますけど、特にハナにはこだわっていなかったです。馬場傾向なんかも考えて、無理せずあそこの位置で収まったかなと思います。少し馬も元気よく走りたがっていたので、そのあたりはどうなるかなと思って、ちょっと心配してましたけど、ジョッキーが上手く対応してくれました。無理して道中も運んでいなかったので、4コーナーの手応えであれば大丈夫かなとは思ってました。（ここまでの調整は）順調でした。前回使って間隔詰まってましたが、すごく馬が元気だったのと、状態を考えて、走らせるという選択になりました。しっかり賞金も加算できましたし、もちろんダート三冠へのチャレンジも考えていける子だなとも思います。なんと言っても、まだまだ成長途上で、昨年の秋にデビューして、それほどまだ期間も経ってない子ですけど、1戦1戦パフォーマンスにおいても向上が見られますので、今後に向けては楽しみな内容になったなとは思ってます。（ストロングポイントは）とても真面目な子で、走る気持ちがしっかりあって、まだまだスタミナやスピードっていうのは、正直まだ物足りない部分はあるんですけど、ただ、ポテンシャルの高さは感じていますので、その辺りを磨いていってる最中。それによく応えてくれているなとは思ってます。ドバイも登録はしてますけど、そこはオーナーとも相談になります。（ダート三冠に）いきたいなという思いはありますけど、そこも含めて相談ですね」

レース結果、詳細は下記のとおり。

1月21日、船橋競馬場で行われた11R・ブルーバードカップ（Jpn3・3歳・ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、フィンガー（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に3番人気のカタリテ（牡3・栗東・北出成人）、3着に2番人気のチャーリー（牡3・美浦・国枝栄）が入った。勝ちタイムは1:55.4（良）。

ダートクラシック戦線へ名乗り

戸崎圭太騎乗の1番人気、フィンガーが交流重賞初制覇を飾り、ダートクラシック戦線へ名乗りを挙げた。勝負どころでは外から雰囲気よく堂々と進出。直線でも手応えよく差し脚を伸ばして鮮やかな勝ちっぷりだった。

父：Gun Runner

母：エスティロタレントーソ

母父：Maclean’s Music

馬主：エムズレーシング

生産者：高橋フアーム

1着 フィンガー 戸崎圭太

2着 カタリテ 高杉吏麒

3着 チャーリー 御神本訓史

4着 ポッドフェスタ 矢野貴之

5着 バスクレヒオン 西啓太

6着 アップタウン 木間塚龍馬

7着 ヘルメスギャング 今村聖奈

8着 ウォークアップ 張田昂

9着 ケンベテルギウス 藤本現暉

10着 ゴールデンコマンチ 福原杏

11着 ホワイトジェイド 高橋哲也

12着 ストゥディア 山中悠希

13着 レフレール 石川倭