「水ダウ」無告知で生放送実施の異例事態 人気芸人も知らされず「まじでやばいこと言ってるから」
【モデルプレス＝2026/01/21】TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）が、1月21日に放送。告知なしでの生放送となった。
【写真】「水ダウ」異例生放送でリベンジ挑む人気芸人
放送が始まると、画面に「生放送」のテロップが表示され、静まり返ったプールが映し出された。飛び込み台には目隠しをしたお笑いコンビ・きしたかのの高野正成の姿が。何も知らされていなかった高野は、同局の日比麻音子アナウンサーから「高野さん、今、何曜日の何時でしょうか？」と問われると、「水曜日だっけ？水曜日の10時」「これ生放送なの？これ生？」と、ようやく気づいた様子を見せた。
その後、以前同番組で行われた「紙飛行機 高飛び込みキャッチ」で高野が一度も成功できなかったことを受けてのリベンジ企画であることが明かされると、高野は「まじでやばいこと言ってるから。ふざけんなよクソ野郎！うるせぇ！」と怒りをあらわに。会場には、この企画に参加していたみなみかわ、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎、本多スイミングスクールも駆けつけた。
なお、この日の放送内容は、告知映像やテレビ欄には掲載されていなかった。番組の公式X（旧Twitter）では、飛び込み台に立つ高野の姿も公開されている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】「水ダウ」異例生放送でリベンジ挑む人気芸人
◆「水ダウ」異例の生放送実施
放送が始まると、画面に「生放送」のテロップが表示され、静まり返ったプールが映し出された。飛び込み台には目隠しをしたお笑いコンビ・きしたかのの高野正成の姿が。何も知らされていなかった高野は、同局の日比麻音子アナウンサーから「高野さん、今、何曜日の何時でしょうか？」と問われると、「水曜日だっけ？水曜日の10時」「これ生放送なの？これ生？」と、ようやく気づいた様子を見せた。
なお、この日の放送内容は、告知映像やテレビ欄には掲載されていなかった。番組の公式X（旧Twitter）では、飛び込み台に立つ高野の姿も公開されている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】