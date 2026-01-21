◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）

横綱・大の里が、関脇・霧島を下して連敗を３で止めた。西前頭１２枚目・阿炎は東同１４枚目・獅司との２敗対決を制し、首位タイを守った。立ち合い変化から突き落とし、２０２２年九州場所以来２度目の優勝へ、なりふり構わず白星をつかんだ。新大関・安青錦は西前頭３枚目・伯乃富士を下手投げで退け、西前頭４枚目・熱海富士は西同７枚目・藤ノ川を送り出して２敗をキープ。トップの３人を横綱・豊昇龍、関脇・霧島、平幕・獅司、朝乃山、欧勝海が１差で追う。

大の里は、１勝の重みを感じていた。先場所痛めた左肩の不安を抱えつつも連敗を３で止めた。看板力士になってからは場所中に本音を話すことは少ないが、「長かったですね」とこぼした。ほっとしたかの問いには「そうですね。どうなるかと思った」。溢れる思いを隠せなかった。

相手は過去９戦全勝の霧島。前日は過去６戦全勝の熱海富士に負け「昨日もそういう相手に負けた。油断しないように集中した」。土俵に上がると大声援を受け「３日間情けない姿を見せていたが、声援が力になった。土俵に上がった瞬間力が入った」と思い切り体をぶつけて、得意の右を差し、構わず寄り切った。

休場して患部の回復に努めるべきという声も上がった。だが師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「痛くて相撲が取れないわけではない。これからの相撲人生で大事」と本人の意向も聞き、背中を押した。７勝４敗とした大の里は「まだ勝ち越してない。残り４日集中する」。最後は横綱らしい落ち着いた口ぶりが戻っていた。（山田 豊）