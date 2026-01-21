◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル、１着馬にフェブラリーＳへの優先出走権）＝１月２１日、栗東トレセン

力強いフットワークが光った。サイモンザナドゥ（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父アジアエクスプレス）は、２週連続で池添謙一騎手が追い切りに騎乗。先週に引き続き、栗東・ＣＷコースでサントルドパリ（３歳１勝クラス）と併せ馬を行った。

１週前と位置を入れ替えて僚馬の内を回り、６ハロン８４秒２―１１秒５で併入。直線入り口から左手前にシフトし、パワフルな脚取りで駆け抜けた。小林調教師は「（池添騎手が）戻ってきた時、すごく満足そうな表情でした。先週は持ったままでしたが、最後にしっかり追おうと。時計的にも悪くないと思います」と手応えを深めた。

２２年１０月にデビューしたが、大きく負けるレースもあった。トレーナーも「最初は見た目も乗った感じも、きゃしゃで頼りない感じだった」と振り返る。オープン入りするまでに２年８か月で２３走。しかし、今ではその経験が形となっている。重賞２戦は半馬身差、首差の２着とすでにその頼りなさはない。

追い込みが目立つ脚質も自在性が出てきた。強烈な末脚はどこからでも勝負になる。指揮官も期待を隠さない。「今年はこの馬が一番輝ける馬です。そうなるようにやってきました」。本格化を迎えた６歳馬が、Ｇ１の舞台へ弾みをつける。