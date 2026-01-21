中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）

【新華社北京1月21日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は21日の記者会見で、欧州連合（EU）欧州委員会がこのほど公表したサイバーセキュリティー関連の新たな政策パッケージで、欧州の移動通信ネットワークの供給網から「高リスク供給国」を排除していく方針を示したとの報道に関し、強い懸念を表明した上で、EUに対して保護主義の誤った道をこれ以上進まないよう求め、さもなければ中国は必要な措置を講じて中国企業の合法的な権益を断固として守ると強調した。

郭氏は次のように述べた。中国企業は欧州で長年にわたり法令を順守して事業を行っており、欧州各国の安全を損なったことはない。むしろ、欧州の通信・デジタル産業の発展を力強く後押しし、欧州の人々に優れた製品とサービスを提供してきた。欧州委員会は、中国企業が安全で優れた製品を提供してきたという基本的な事実や、中欧間のデジタルネットワーク分野での良好な協力基盤と潜在力を顧みず、安全を口実に政治的な操作を行っている。EU自身の技術の進歩と経済の発展を著しく妨げるだけでなく、開かれた市場というイメージを大きく損ない、各国企業の投資意欲に深刻な影響を及ぼすことになる。