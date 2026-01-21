タレントの神田うのさん（50）が20日、都内で開催されたイベントに登場し、親交が深い美川憲一さん（79）の現在の様子について明かしました。

■10回目の結婚式は「60歳の時にしたいと思います」

神田さんが出席したのは『YURiiRO』商品リニューアル発表PRイベント。現在、夫婦で9回の結婚式を挙げているという神田さん。節目となる10回目の結婚式について聞かれると「私が60歳の時にしたいと思います」と回答。

結婚式のイメージは、“まだない”そうで「これからどういうふうにまた生活していくのかなとか。でも、お互いが親になってから初めての結婚式ですよね。今までは親になる前に、夫婦だけの関係での結婚式で、“誓います”って誓いましたけど、これからどうですかね。だからこれからも私が還暦になった時に、“どう思えてるのかな”っていうのが楽しみです」と、今後について語りました。

また、今年で中学3年生になる娘“こうのちゃん”について「同世代の女の子たちは、もっとお化粧したりとかしてる子たちもいるので、そういう子と比べるとやたらコスメを集めるのが好きで。お誕生日とかでもたくさんいただきますし、並べるのが大好きなんだけど、実際でも彼女はお化粧をしてないんですね。ある意味ちょっと子どもらしい子どもだと思います。まだまだ子どもだし、でもメイク道具はたくさん持ってます」と明かしました。

■親交が深い美川憲一さんの現在の体調について

さらに、神田さんと親交が深く、2025年11月に『パーキンソン病』の診断を受けたことを明かしている美川さんの近況について聞かれ「最近お元気です。昨日もお電話で話してたんですけど」と報告。

続けて「（メッセージで）“去年はすごく心配かけてごめんなさい”って。“今ちゃんとしっかりリハビリをしてやってるから”って。“元気になってきてるから”って言って。“リハビリという名のトレーニングを週2回やっていて、すごく調子がいいって、強くなったわ”って。もう今本当に元気でうれしいです」と、美川さんの様子を明かしました。