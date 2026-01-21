＜テイカー義母＞57歳バツイチ無職、彼氏をお金を出させてばかり…頼りすぎ体質にイラッとする！
長い人生を考えると、50代、60代でも仕事をする人はいることでしょう。一方で、これまで働いてこなかった人にとっては、ある程度の年齢になってから働きはじめるのはハードルが高いかもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、義母について相談が寄せられています。
『義母は57歳。彼氏と同棲していて、働いていません。孫たちによくしてくれるけれど、全然関係ない彼氏がお金を出していると思うと、すごく気を遣います。義母も彼氏に気を遣っているようで、親戚で集まるときは私たちに「迎えにきてほしい」と連絡があります。彼氏に飲ませてあげたいからだと思います。自分で動いて持ちつ持たれつにするならわかるけれど、私たちを利用することにイライラします。なんで働かないんだろう？ 近くのスーパーに求人が出ていたと伝えても、話を流される。裕福ならともかく、貯金もなく、とても生活が潤っているとは思えないです。私も育児をしながらパートに出ているのに、自分は働かずいい思いをしている義母に腹が立ちます！』
義母が働かなくても生活できている現状
『50代60代の女性で、好きで働いている人なんて一握りだよ。働かなくても生きていけるなら、それが一番いいよね』
『彼氏がそれで納得しているならいいじゃん。私の母も59歳で働いていないけれど、働かないの？ なんて思わないよ。むしろ、今さら働きに出るのはキツイよねと思っている』
現在、義母は裕福とはいえない様子ですが、それなりの生活ができています。もちろん彼氏のおかげも大きいでしょうが、それで満足しているのでしょう。今の生活を守れたらいいと思っているのかもしれません。また、60歳近い年齢を考えると、体力的な面でも働くことに躊躇するのは仕方ないことかもしれません。
50代で経験なしだと、働き口を見つけるのは大変かも
『単純に仕事が決まらないのかもよ』
『57歳でブランクがあったり、働いた経験がなかったりしたら、面接に行ったとしてもなかなか雇ってもらえないと思うよ。50〜60代で働いている人は、ほとんどが働き続けている人だよ。のほほんと生きてきた57歳なら、正直厳しいよ』
もしかしたら義母は、自分で職探しをしているのかもしれません。でもなかなか採用されずにいて、それを投稿者さんたちに話せずにいる可能性もありますね。義母はもうすぐ60歳。これから新しく働こうと思っても、採用してくれる職場は限られてしまうのではないでしょうか。投稿者さんは50〜60代でも働いている人はいるのにと思うかもしれませんが、それはずっとその職場で働き続けていた人なのかもしれませんね。
義母の生活を援助してくれる彼氏と別れてしまったら…？
『義母が彼氏と別れた後、投稿者さんたちが大変になるかもね』
義母は彼氏のおかげで生活ができていますが、今後別れるようなこと、あるいは彼氏が亡くなるようなことがあったら、その後頼るのは投稿者さん家族になりそうです。義母は働くのも難しいですし、蓄えも少ないそうですから、それではすぐに生活が成り立たなくなってしまいます。
『そうなっても困るから、義母には働いて蓄えてほしい。ちゃんと働いていても蓄えが少ししかないと言うなら援助する気にもなるけれど、そもそも働く気がなく、その日暮らしみたいな人を援助したくない』
だからこそ投稿者さんは、義母に働いて収入を得てほしいと考えています。働いたとしても生活ができるほど稼げるかはわかりませんが、働いているなら援助の話があっても、少しは受け入れやすくなるのではないでしょうか。でも今の義母の様子では、働かずにただ援助をお願いしてくる可能性があるため、それに対して投稿者さんは苛立ちを隠せないのでしょう。
義母には「うちを頼りにしないで」とハッキリ言おう
『旦那も義母の行為が嫌と思っているならば、旦那が母親や母親の彼氏に言えばいい。仕事をしていないなら、彼氏と別れた後で投稿者さん夫婦を頼るだろうから、「働かなくてお金がなくてもわが家には頼らないで」と釘を刺しておく。旦那がもっとしっかりすればいいのよ』
義母が彼氏に頼りっぱなしでいて働かずにいることを、旦那さんも不満に思っているならば、実の息子である旦那さんから厳しく伝えてもらうのもよさそうです。今は彼氏がいるので生活できていますが、将来はどうなるのかわかりません。義母が自分で生活ができるように働き、少しずつお金を貯めていくことが大切になってきますね。息子の口から、もう少し現実を見るように言われたら、義母もハッと気づく部分があるかもしれません。60歳手前では、人生はまだまだ先が長いでしょう。これからの人生プランを立てながら、どれくらいお金が必要なのか、把握してもらうことから始めるとよいかもしれません。