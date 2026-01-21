安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件の裁判員裁判で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた無職山上徹也被告（４５）に対し、奈良地裁は２１日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

田中伸一裁判長は「犯行の悪質性や危険性は他の事件に比べて著しい。結果も極めて重大だ」と述べた。弁護側は控訴を検討する。

判決によると、山上被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で撃って殺害した。

判決は、被告の母親による世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への総額１億円の献金で家庭が崩壊し、被告が教団に恨みを募らせ、教団に影響力がある人物と考えていた安倍氏を狙ったと認定した。

最大の焦点だった被告の不遇な生い立ちの評価について、「人格形成や思考傾向に一定の影響を与え、事件の遠因となったが、殺人行為に至る意思決定には大きな飛躍がある。生い立ちが大きな影響を及ぼしたと認められない」と判断した。

判決は、被告が手製銃の製造を始めたのは事件の約１年半前で「計画性は極めて高い」と指摘。安倍氏が被弾直後に重篤な状態に陥るほど、手製銃の威力は大きかったとした。

安倍氏の周囲には約３００人の聴衆らがおり、「公共の安全を大きく脅かす犯行。居合わせた人らに強い恐怖を感じさせた点も軽視できない」と言及。安倍氏に何ら落ち度はなく、被告が十分な反省に至っているとは認められないとも述べ、「無期懲役が相当」と結論付けた。

銃刀法違反などについて、弁護側は、事件当時の法律に照らせば被告の手製銃が規制対象に当たらないとして無罪を主張していた。裁判員法では、法令の解釈は職業裁判官が行うと規定。田中裁判長は、手製銃の形状や殺傷能力を踏まえ、罪の成立を認めた。

判決後、安倍氏の妻、昭恵さん（６３）は代理人弁護士を通じ、「被告は自分のしたことをきちんと正面から見つめ、私のかけがえのない家族である夫の命を奪い去った罪を償っていただきたい」とのコメントを出した。