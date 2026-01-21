歌手で俳優の小泉今日子さん（59）が21日、3月に行われるライブイベントの記者会見に登壇。小泉さんとともに“花の82年組”として1982年にデビューした早見優さん（59）も出席し、2ショットトークで会場を盛り上げました。

2人が登場したのは、1966年の丙午（ひのえうま）生まれのアーティストが集うライブイベント『ROOTS66 -NEW BEGINNING 60-』の記者会見。10年ごとに行われてきた『ROOTS66』は今年で3度目。還暦を迎える出演者がライブで会場を盛り上げます。

今回、初参加となる小泉さんは「丙午生まれということで、子供の頃から『丙午生まれの女は…』と言われ続けてきたんですけど、今年ようやく丙午生まれの後輩が生まれるということで『苦労するだろうな、でも時代が変わったから大丈夫なのかな』と考えたりしました」とコメント。

一方、早見さんは丙午にかけて「熱く燃えながら、楽しいステージにできたら」と意気込みを語りました。

小泉さんと早見さんは、ともに1982年にデビューしたことから“花の82年組”として親しまれています。早見さんの近況について小泉さんは「歌っている姿がずっとかっこいいまま。あっぱれ」とべた褒めしました。

また、早見さんは20日の東京公演、小泉さんは22日の大阪公演のみの出演となることから、早見さんが「ステージの上では一緒になれない」と残念がると、小泉さんは「10年後一緒に歌おう」と笑顔で約束しました。