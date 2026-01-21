「非常に不公平だ」パリSG指揮官がスポルティング戦の結果に失望「我々は勝利に値したが、これがサッカーだ」
現地１月20日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、パリ・サンジェルマンは守田英正が所属するスポルティングと対戦。74分に先制点を献上し、５分後にフビチャ・クバラツヘリアが同点弾を奪取したが、90分に勝ち越しを許して１−２で敗れた。
フランス大手紙『レキップ』によれば、試合後にパリSGのルイス・エンリケ監督は「これがサッカーだ。私にとっては、今シーズン最高のアウェーゲームだったことは間違いない」と振り返り、次のように続ける。
「我々は相手を圧倒したが、ピッチには１つのチームだけがいるわけではない。我々はこの試合で勝利に値したが、これがサッカーだ。失望しているし、非常に不公平だ。だが、試合に勝つためには得点しなければならない。私は選手たち、チームを非常に誇りに思っている」
終了間際に失点したパリSG。この敗戦が選手たちの心に傷を残すかと問われたL・エンリケ監督は、「いや。我々は慣れている。試合に負けたことが、ただただ信じられないだけだ。昨シーズン、誰も我々を信じていなかったが、我々はやり遂げた（リーグ優勝、フランス杯優勝、CL優勝）。我々は準備ができている」と語った。
悔しい敗戦も、引きずることはなさそうだ。なお、守田はフル出場し、献身的にプレーして勝利に貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
