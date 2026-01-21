日経225先物：21日22時＝280円安、5万2550円
21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円安の5万2550円と急落。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては224.64円安。出来高は3219枚となっている。
TOPIX先物期近は3589.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52550 -280 3219
日経225mini 52545 -290 62545
TOPIX先物 3589.5 -8 4587
JPX日経400先物 32305 -80 210
グロース指数先物 703 -6 829
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3589.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52550 -280 3219
日経225mini 52545 -290 62545
TOPIX先物 3589.5 -8 4587
JPX日経400先物 32305 -80 210
グロース指数先物 703 -6 829
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース