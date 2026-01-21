　21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円安の5万2550円と急落。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては224.64円安。出来高は3219枚となっている。

　TOPIX先物期近は3589.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.2ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52550　　　　　-280　　　　3219
日経225mini 　　　　　　 52545　　　　　-290　　　 62545
TOPIX先物 　　　　　　　3589.5　　　　　　-8　　　　4587
JPX日経400先物　　　　　 32305　　　　　 -80　　　　 210
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　-6　　　　 829
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース