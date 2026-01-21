2026年1月19日（月）から、創業96年の『株式会社壺屋総本店』が手掛けるチョコレートブランド『RAMS CHOCOLATE（ラムズ チョコレート）』にて、人気YouTuber・レソンシエルと共同開発して誕生した『La brique（ラ ブリック）』が登場しています。

『RAMS CHOCOLATE』は、日本人ショコラティエの村本賢亮とフランス人デザイナーのデボラ・マリノが手掛けるチョコレートブランド。“北海道の魅力を世界へ”という想いを胸に、土地の素材や歴史、人々とコラボレーションを重ねながら、“チョコレート×デザイン”という新たな表現を追求しています。

『La brique（ラ ブリック）』は、登録者65万人を誇る人気お菓子系YouTubeチャンネル『レソンシエル』と共同で企画開発された6粒のショコラ。レソンシエルと『RAMS CHOCOLATE』のショコラティエ村本賢亮は、ベルギーでともにチョコレートづくりを学んだ仲間でもあるのだとか。

1：チコリコーヒー チコリの根を焙煎した香ばしくほろ苦いコーヒー

2：スペキュロス スパイス香るベルギーの伝統ビスケット

3：フリッツ＆セロリの塩 ポテトのまろやかさにセロリの塩味が重なる

4：メローケーキ マシュマロを包み込んだクッキーとチョコ菓子

5：リオレ ライスミルクプディングのようにやさしい、ミルクとバニラの余韻

6：キュベルドン 独特の食感と果実の香りが広がる、ベルギー伝統のキャンディ

6粒のショコラに、素材、文化、思い出が詰め込まれています。

詳細情報

La brique（ラ ブリック）

価格：6個入 3,600円

販売日：2026年1月19日（月）よりオンライン先行販売

北海道Likers編集部のひとこと

「La brique」とはフランス語でレンガの意味。ベルギーの街に並ぶ温かみのあるレンガの家々……その記憶が、味やパッケージに落とし込まれているそうです。

『丸井今井札幌本店』の催事場で2026年2月4日（水）から15日（日）まで開催される『札幌丸井サロンドショコラ』にも出店予定なので、こちらも併せてチェックしてみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【RAMS CHOCOLATE】北海道のバラやじゃがいも、ベルギーの文化や思い出を表現した新作ショコラを発表 - PR TIMES

