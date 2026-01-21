Snow Manのメンバーが21日、POP-UPイベントの記者発表に登場。海外ドラマの撮影に専念する目黒蓮さん（28）と決起集会を行ったことを明かしました。

Snow Manのメンバーが登場したのは『Snow Man 1st POP-UP』の東京開催記念プレスイベントです。イベントには、撮影のため欠席した目黒さんを除く、Snow Manのメンバー8人が出席しました。

■5周年イヤーを振り返って深澤「本当に感謝」

イベントが行われた21日は、Snow Manのデビュー5周年イヤー最終日ということで、1年間を振り返った感想を聞かれると、深澤辰哉さん（33）は、「あっという間に一年が過ぎてしまったなという印象で、個人的には。それは本当に充実した一年を過ごせていたのかなというふうに思いますし。あと、初めてのことをたくさんさせていただいたなと思っていまして。初めてのスタジアムツアーだったりとか、海外でのフェスだったりとか、POP-UPももちろんそうですし。本当に感謝な5年目だったなというふうに思います」と、思いを語りました。

■デビュー6周年への意気込み

また、22日からの“デビュー6周年イヤーはどんな年にしたいか”と聞かれるとラウールさん（22）は「めめを送り出す前の日に、みんなで決起集会をして」と、明かし、「めめから“俺も成長して帰ってくるから、みんなも成長した状態でまた再会しようね”って言ってくれたので、それぞれがいま成長に燃えてて。僕もめっちゃ牛乳飲んでます」と明かすと、メンバーからは「まだ伸びるんだ」、「もうええよ」、「そんな物理的な」、「めめが言ってたのそういうことじゃないよ多分」と、一斉にラウールさんのコメントにツッコミが。

ラウールさんは「そういうことじゃないの？」と、とぼけつつ、「爆発的に成長する年にしたいです」と、しっかりと6周年イヤーの意気込みを語りました。