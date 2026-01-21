山下智久さん（40）が、10月から大泉洋さん主演で放送される連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが発表されました。

ドラマは、お正月の風物詩『箱根駅伝』を選手側とテレビ局側、2つの視点で描いた感動の物語です。山下さんは、元箱根駅伝の出場選手で、母校の陸上競技部に就任する新監督を演じます。

出演オファーを受けた時の心境について山下さんは、「ただただ光栄ですよね。自分も、そこまでがっつりスポーツの世界に身を置いたことがなかったので。関わっている皆さんからしっかり情報収集して、台本読み解いていけたらいいのかな」と明かしました。

また、今回の役作りのため、実際に駅伝監督から話を聞いた山下さん。学生との信頼関係を大切にすることが重要だと学んだそうで、「芯をついていけるような。とはいえたくさん説明はせずに、心を見つめていくっていうことを一番大切にしていきたいなとは思っていますね。（学生との）信頼をどう築いていくかは、僕の仕事かなって思うので。今回はそこに一点集中で役を作り上げていきたいなと思っています」と意気込みを語りました。

（1月21日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）