日本テレビ「上田と女が吠える夜」が２１日、『受験勉強を頑張った女ＶＳ頑張らなかった女』をテーマに放送され、女芸人Ｎｏ．１決定戦「ＴＨＥ Ｗ ２０２４」ファイナリストの高学歴ぶりに驚きの声があがった。

岩手で一番の進学校に通っていた女性お笑いコンビ「忠犬立ハチ高」で、王坂は上智大卒。ショートヘアのノムラフッソは「山梨大の医学部を（卒業）。お医者さんの免許（医師免許）を持ってます」と明かすと、スタジオからは「カッコイイ〜〜！」の声があがった。

芸人になった経緯を「高校生になって、親に、芸人になりたい、って言ったら、『あなたで笑ったことない。頭がいいんだから、医師免許取ったら芸人なっていいよ』って言われて」と説明。「０歳の時から公文式。首がすわらない時から、母親が首を持って計算させてた。２歳で本読めるようになって…」と話すと、ＭＣの上田晋也は「はぁ〜っ？！」「釈迦だよ！それは！！」とツッコミ。爆笑となった。

王坂によると、高校時代から「圧倒的に」ノムラは頭が良く、ノムラは「ほぼノー勉で（高校に）入りました」と明かし、驚かせていた。