¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÌîÂ¼Í¦¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏÂ¿Ë»¤â¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡Ö½µ£±ÆüµÙ¤ß¡×¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÆâ¤Îµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¼éÈ÷¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÎ¾ÊýÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ëÌîÂ¼¡£ºò¥ª¥Õ¤Ïº£µÜ¤Î¤â¤È¤ÇÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÏÃ±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ì¤ò·è¹Ô¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Èº£µÜ¤µ¤ó¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È»Õ¤È¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£²£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÁý¤¨¡¢Â¿Ë»¤Ê¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«¼ç¥È¥ì¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï½µ£±ÆüµÙ¤ß¤Î¡Ö£¶¶Ð£±µÙ¡×¡£¡Ö£³¶Ð£±µÙ¡×¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ°¤¯Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢ÌîÂ¼¤Ï¡Ö¼¢²ì¡Ê¤Ç¤ä¤ë¼«¼ç¥È¥ì¡Ë¤Î´ü´Ö¤¬·ë¹½Ã»¤¤¤Î¤Ç¡£¤¢¤ó¤Þ¤êµÙ¤à¤Î¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¡Ö¡Ê£²·î¡Ë£±Æü¤«¤é¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç¡££±£°£°¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£