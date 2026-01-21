デザインも色合いも可愛いーーーー！！【Francfranc】気分上がる♡「食器」

トレンド感たっぷりのおしゃれで可愛い家具や雑貨がそろう【Francfranc】。今回は、豊富なラインナップの中から、食卓を華やかに演出し、気分もアップしてくれる「食器」をご紹介。どれも自分用にもギフトにもぴったりなデザインです。売り切れ間近のものもあるので、気になったら即チェックがおすすめです。

ゴールドの装飾がさり気なくおしゃれ！

「お気に入り確定」「相棒マグになりそう」と、@risa_.pianoさんがベタ褒めするのは「フルーロン マグ ブラウン」。刺繍デザインのような花の模様や散りばめられたゴールドの粒、ぷっくりとした丸みのあるデザインが可愛いらしく、おうちでのカフェタイムはもちろんオフィスマグにしても良さそう。450mlのたっぷりサイズで、お値段\1,500（税込）。

料理が映えるデザインで使いやすさ抜群！

リム部分に柔らかなラインでリボンが描かれた「リボン プレート M ブルー」は、\1,600（税込）。直径は220mmと使いやすサイズ感で、メインやパスタ、オムライスなど主役級料理のお皿として活躍しそう。電子レンジや食洗器使用OKなのも嬉しいポイントです。

食べ終わった後に笑顔になる！？

リム部分のカラーが印象的な「リボン プレート S ブルー」は\1,200（税込）。直径183㎜で、肉や魚などのメイン料理、パンやサラダ、大き目の取り皿としても重宝しそう。ラーメンどんぶりの底絵のように、食べ終わった後に現れるちょっとしたサプライズ感が使った人を笑顔にすること間違いなし！

ぷっくりデザインが◎ まとめ買い推奨！

透明なグラスは重宝するものの、シンプルなデザインだと少し物足りなさを感じてしまうという人は、「リボン ガラスタンブラー ブルー」がおすすめ。淡いカラーのリボンが立体的に装飾されていて、さり気なくおしゃれ！ サイズはW85 × D85 × H100mmで、お値段は1,600円です。

気になるアイテムはありましたか？ 店頭はもちろん、【Francfranc】のオンラインストアでもGETできるので、ぜひチェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

