木村佳乃さんが主題歌、イモトアヤコさんが声優に！映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島

ソニー・クリエイティブプロダクツは、東京テアトルの配給を通じ、2026年3月27日より全国の劇場に提供する劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の主題歌ゲストおよび声のゲストを発表しました。

今回の主題歌は、女優の木村佳乃が担当し、声のゲストにはタレントのイモトアヤコが決定しました。

実力派女優と人気タレントの起用により、音楽と冒険にあふれる最新作を華やかに彩ります。

映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島

公開日：2026年3月27日(金)

公開劇場：ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかロードショー

提供：ソニー・クリエイティブプロダクツ

配給：東京テアトル

本作は、トーマスと仲間たちが心と心をあわせて大合唱するクライマックスが見どころのミュージカルアドベンチャーです。

主題歌を担当する木村佳乃は、劇中の挿入歌「みんなでひとつになる！(原題：All Together Now)」をエンディングにてソロでカバーします。

また、声のゲストとして参加するイモトアヤコは、ソドー鉄道の局長トップハム・ハット卿が運転するレール点検車「ウィンストン」の声を演じます。

主題歌ゲスト：木村佳乃

シリアスからコミカルまで幅広い役柄を演じ分ける木村佳乃が、2017年の『映画 プリキュアドリームスターズ!』以来9年ぶりにアニメーション映画の主題歌を担当します。

自身も2人の娘を育てる母親であり、トーマスと同じイギリス生まれの日英バイリンガルという共通点を持つ木村。

原曲の英語歌詞を深く理解した上で日本語カバーに挑み、心温まる歌声で作品をドラマティックに盛り上げます。

木村佳乃は、以下のように語ってくださいました。

この度、『きかんしゃトーマス』の主題歌を担当させていただくことになり、大変嬉しく思っています。

特に、子供たちに見ていただける作品に関わりたいという思いがあるため、感激もひとしおです。

主題歌の「みんなでひとつになる！」は、とても素敵な楽曲です。

この曲が持つ温かいメッセージをどう歌声に乗せるか、繰り返し聴きながらイメージを膨らませました。

トーマスは、親御さんが安心して、お子様と一緒に楽しめることが大切だと考えています。

本作には、大人が見ても心に響くメッセージが込められていますので、ぜひ親子で一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

声のゲスト：イモトアヤコ

声のゲストには、バラエティ番組だけでなくドラマや舞台でも活躍するイモトアヤコが決定しました。

4歳の男の子を育てる母親でもあり、息子が大のトーマス好きというイモト。

トップハム・ハット卿が運転するレール点検車「ウィンストン」役として、物語に彩りを添えます。

イモトアヤコは、以下のように語ってくださいました。

あの『きかんしゃトーマス』の世界に参加できることになり、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。

4歳になる我が子がもっと小さい頃から親子で親しんできた作品なので、子供に胸を張って自慢できるな、なんて思っています。

今回演じさせていただくのは、トップハム・ハット卿が運転するレール点検車ウィンストンです。

この役を、勇気を出してお引き受けして本当に良かったです。

ウィンストンを格好よく演じきれるよう、大切に取り組みたいと思います。

作品情報

『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』

原作：「汽車のえほん」ウィルバート・オードリー

声の出演：田中美海、越乃奏、大久保瑠美、古賀英里奈、山藤桃子、山下七海 ほか

制作年：2025年

製作国：アメリカ・カナダ

上映時間：約63分

豪華ゲストを迎えて贈る、トーマスと仲間たちの新たな冒険。

親子で楽しめる心温まるストーリーに期待が高まります。

『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の紹介でした。

(C) 2026 Gullane (Thomas) Limited.

