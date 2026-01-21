仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モールは、2026年1月13日(火)より「こどもチケット半額キャンペーン」をスタートします。

日頃の感謝を込め、期間中はこどもチケット(1歳〜小学生)が通常価格の半額となる大変お得なキャンペーンです。

冬の寒い時期でも快適に楽しめる屋内施設で、家族みんなの思い出作りを応援します。

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「こどもチケット半額キャンペーン」

販売期間：2026年1月13日(火)〜2月20日(金)

対象：こども(1歳〜小学生)

価格：1,000円(税込) ※通常価格2,000円

※1月20日(火)、2月17日(火)は休館日となります。

本キャンペーンでは、通常2,000円のこどもチケットが半額の1,000円で提供されます。

期間中、1F「チケットうりば」にて販売するチケットのみが対象となり、大人1名に対してこども3名まで割引が適用されます。

チケットは当日のみ有効です。なお、こども(1歳〜小学生)のみでの入館はできず、必ず保護者の同伴が必要です。

人気のステージやエリアも充実

館内では、やなせたかし劇場でのアンパンマンの「ステージ」を毎日開催しています。

アンパンマンや仲間たちが登場し、歌や踊りで会場を盛り上げます。

また、憧れのアンパンマンたちとタッチやハグで仲良くなれる「キャラクターグリーティング」も実施。

大好きなキャラクターと触れ合える貴重な機会となります。

施設内には、ハイハイやつかまり立ちの小さなお子様も安心して遊べる「あかちゃんまんテラス」をはじめ、「バイキンひみつ基地」や「SLマンひろば」など、エリアごとに様々な遊びが用意されています。

お得なこの期間に、アンパンマンの世界を存分に楽しめます。

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「こどもチケット半額キャンペーン」の紹介でした。

(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 冬の思い出作りを応援！仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール「こどもチケット半額キャンペーン」 appeared first on Dtimes.