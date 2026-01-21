希少な小豆を贅沢に使用！中島大祥堂「丹波大納言小豆あんバターケーキ」

中島大祥堂は、2026年1月13日(火)より、新商品「丹波大納言小豆あんバターケーキ」を中島大祥堂各店舗およびオンラインショップにて販売中です。

丹波の実り豊かな土地で育まれた希少な「丹波大納言小豆」を贅沢に使用し、しっとりとしたフィナンシェ生地と合わせた一品。

素材本来の味わいを愉しめる、あんバター仕立てのスイーツが登場します。

中島大祥堂「丹波大納言小豆あんバターケーキ」

発売日：2026年1月13日(火)

販売場所：中島大祥堂各店舗(丹波本店、淀屋橋店、大丸梅田店、大丸心斎橋店、高島屋大阪店、天王寺MIO店)、中島大祥堂オンラインショップ

「丹波大納言小豆あんバターケーキ」は、丹波大納言小豆を主役にした焼き菓子です。

粒が大きく、食感と風味に優れる丹波大納言小豆を風味豊かな粒あんに仕立て、バター100％のフィナンシェ生地と合わせました。

粒あんを贅沢に使用することで、小豆本来の味わいをしっかりと感じられる仕立てとなっています。

しっとりとした生地に、小豆の粒感とコク、そしてバターの香りが重なり合う、満足感のある味わいが特徴です。

プレーンとショコラ 2種の味わい

フレーバーは「プレーン」と「ショコラ」の2種類がラインナップされます。

〈プレーン〉

丹波大納言小豆を使用した風味豊かな粒あんを乗せ、しっとりと焼き上げられています。

小豆本来のやさしい甘さに、バターの豊かな風味が寄り添う、素材の良さをそのまま楽しめる贅沢な味わいです。

〈ショコラ〉

丹波大納言小豆の粒あんに、香り高いベルギー産チョコレートが合わせられました。

ハイカカオチョコレートの深いコクが、小豆の風味と調和し、よりリッチな味わいに仕上がっています。

希少な「丹波大納言小豆」へのこだわり

使用されている「丹波大納言小豆」は、丹波栗、丹波黒豆と並び「丹波三宝」と称される、丹波を代表する素材のひとつ。

一般的な小豆に比べて粒が大きく、風味豊かで甘みが強いのが特徴です。

皮が薄くて口当たりが良い一方、その生産量は国内小豆生産量の1％未満という非常に希少な小豆です。

今回はこの丹波大納言小豆を使用した粒あんをたっぷりと乗せ、その美味しさを存分に楽しめるよう焼き上げられています。

商品ラインナップと価格

用途に合わせて選べる複数のラインナップが用意されています。

プレーン 6個：1,382円(税込)

プレーン 12個：2,656円(税込)

ショコラ 6個：1,512円(税込)

ミックス 12個(各6個)：2,786円(税込)

丹波の風土が育んだ素材を丁寧に生かした中島大祥堂の新作スイーツ。

手土産やティータイムのお供として楽しめます。

中島大祥堂「丹波大納言小豆あんバターケーキ」の紹介でした。

