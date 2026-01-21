蜂蜜の上品でエレガントな香り！ANGEL CHAMPAGNE「Vintage Eclat Chrome (エクラ・クロメ)」

ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)から、特別なアタッシュケース商品『ANGEL CHAMPAGNE Vintage Eclat Chrome (エクラ・クロメ)』が、2026年2月2日(月)に発売！

今回登場するのは、Vintageコレクション専用のアタッシュケースとボトルのセット。

ブラックで統一された洗練されたデザインと、最高級品としての味わいを兼ね備えた、特別な日にふさわしいプレミアムな一本となっています。

ANGEL CHAMPAGNE「Vintage Eclat Chrome (エクラ・クロメ)」

発売日：2026年2月2日(月)

価格：880,000円(税込)

販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

ANGEL CHAMPAGNEを象徴する羽のラベルをモチーフにしたエンブレムが施された、ブラック一色のシンプルなアタッシュケース。

内側もブラックで統一されており、メタリックカラーが特徴的なボトルを、高級感と気品をもって引き立たせます。

視覚的にも味覚的にもダイレクトに伝わる、最高級品のスタイルを体現したアイテムです。

ANGEL CHAMPAGNE Vintage2007

内容量：750ml

原産国：フランス

種類：シャルドネ／ムニエ／ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％

芳しい香りの中に、蜂蜜の上品でエレガントな香りが漂います。

口に含むと、砂糖漬けした柑橘類と蜂蜜の風味が広がり、オレンジとタンジェリンのマーマレードのような力強さに、軽やかなヘーゼルナッツがアクセントを加えます。

特徴的な香ばしい香りと、ANGEL CHAMPAGNEらしい複雑な余韻を楽しめる一本です。

ANGEL CHAMPAGNE Vintage2011

内容量：750ml

原産国：フランス

種類：シャルドネ／ムニエ／ピノ・ノワール

アルコール度数：12.5％

エレガンスさと職人技を見事に体現した芸術的な一本。

華やかなブーケの香りが瞬時に広がり、焼き立てのブリオッシュやトーストしたアーモンドの風味が優しく漂います。

シャンパーニュ地方の芳醇な大地を想起させるほのかなテロワールの香りや、柑橘系果実の色鮮やかな果皮から濃厚な蜂蜜のような甘みまで、多様な味わいを堪能できます。

購入者特典：オリジナルキーリング

本商品の購入者特典として、それぞれのボトルを象ったキーリングが付属します。

細部までこだわったデザインが、所有する喜びを高めます。

独創的で革新的なブランドとして評価されるANGEL CHAMPAGNEが贈る、至高のコレクション。

ラグジュアリーなひとときを演出するアイテムとして注目されます。

ANGEL CHAMPAGNE「Vintage Eclat Chrome」の紹介でした。

