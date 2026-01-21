道の駅でしか味わえない「ライブ感」あふれるグルメ体験！道の駅フェス in SAPPORO

道内各地の道の駅自慢のグルメを一堂に集めたイベント「道の駅フェス in SAPPORO」を開催中。

寒い冬にもホットな魅力を届ける企画です。

道の駅フェス in SAPPORO

開催期間（大丸札幌店）：2026年1月21日(水)〜1月27日(火)

開催期間（さっぽろ東急百貨店）：2026年1月21日(水)〜1月28日(水)

開催場所：大丸札幌店 地下1階 ほっぺタウン 催事場 ／ さっぽろ東急百貨店 地下1階 北口特設会場

北海道内には全国最多となる128の道の駅があり、地元食材を使った特産品やその土地ならではの魅力が詰まっています。

しかし、冬は積雪や厳しい寒さにより、来訪者が減少する傾向にあります。

そこで、寒い冬も道の駅への熱が冷めないよう、各地から選りすぐりのホットな商品を集めた企画が開催されます。

本イベントでは、道内13箇所の道の駅が厳選した「地元特産品」や「人気のお土産」が札幌駅エリアに集結します。

普段はその土地でしか買えない限定商品や、話題のスイーツなどが一堂に会する貴重な機会です。

大丸札幌店とさっぽろ東急百貨店、それぞれの催事スペースにて同時開催され、仕事帰りやお買い物ついでに立ち寄りやすい立地となっています。

出展する道の駅一覧【大丸札幌店 会場】

大丸札幌店会場では、実演販売も実施されます。

焼き立て・出来立ての商品が提供され、会場中に広がる香ばしい香りが食欲をそそります。

道の駅でしか味わえない「ライブ感」あふれるグルメ体験を楽しめます。

出展する道の駅一覧【さっぽろ東急百貨店 会場】

さっぽろ東急百貨店会場でも、各地の魅力的な商品が展開されます。

それぞれの会場で異なるラインナップや雰囲気を楽しむことができます。

イベント開催概要

主催：株式会社TAISHI

後援：北海道地区「道の駅」連絡会

各会場の開催期間や場所の詳細は以下の通りです。

【大丸札幌店 会場】

場所：大丸札幌店 地下1階 ほっぺタウン 催事場

期間：2026年1月21日(水)〜1月27日(火)

【さっぽろ東急百貨店 会場】

場所：さっぽろ東急百貨店 地下1階 北口特設会場

期間：2026年1月21日(水)〜1月28日(水)

札幌にいながら道内各地のグルメを堪能できるイベントとなっています。

TAISHI「道の駅フェス in SAPPORO」の紹介でした。

