タレントの中丸雄一（42）が21日、水曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。月に10万円ほどつぎ込むほどハマっていることを明かした。

番組から視聴者に対するこの日の生投票テーマは「一時期モーレツにハマっていたものがありますか？」。

これについて聞かれた中丸は「これ現在進行形の話で今の話になっちゃうんですけど」と前置きした上で「最近、AI関連のもの。たとえば画像生成AIとか、動画生成AIとか。仕事で使うかなと思って、また勉強と思って」と話し始めた。

だが、「あれサブスクじゃないですか、基本的には。毎月いくらって。あれもやってみよう、これもやってみようってやってて」とし、「ちょっと整理したら毎月10万円ぐらいいってました」と毎月AIに多額を投入していることをぶっちゃけた。

これにはさすがにスタジオの共演者たちも「えぇっ！！」「10万？」「それは…」「そんなにかかります？AIって」「そんなに種類ある？」と騒然。

だが、中丸は「ものによっては3000円、4000円で月使えますっていうのあるんですけど、たとえば画像生成だったらいいんですけど、動画生成をバンバンやりたいってなった場合、そのプランだとクレジットが足りなくて。次のアップグレードしてくださいで、それがまた1万円ぐらいになってくると。それが重なり重なりで。まずいな、整理しなきゃなって思ってたんですけど、昨日かな、2日前かな、新たに3000円プラスになりました」とさらに課金したことを明かした。

それだけお金をつぎ込んでしまうのはクオリティーに満足度があるからでは？と問われると「そうですね」と認めた中丸。

「YouTubeの動画とかで使えるからいいじゃん！っていう気持ちでやっちゃってるんですけど、どっかで歯止めをかけないとまずいなって感じですね」とし、元は取れているのか？との質問には「多分取れてないですね」と苦笑いだった。