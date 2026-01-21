◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）

西前頭１２枚目・阿炎が東同１４枚目・獅司との２敗対決を制し、首位タイを守った。立ち合い変化から突き落とし、２０２２年九州場所以来２度目の優勝へ、なりふり構わず白星をつかんだ。新大関・安青錦は西前頭３枚目・伯乃富士を下手投げで退け、西前頭４枚目・熱海富士は西同７枚目・藤ノ川を送り出して２敗をキープ。トップの３人を横綱・豊昇龍、関脇・霧島、平幕・獅司、朝乃山、欧勝海が１差で追う。

長年培ってきた阿炎の勝負師としての嗅覚が発揮された。獅司との２敗同士の対決。立ち合い前、先に両手をついた相手に対し、一度ついた自身の右手を引いた。「獅司関がとても力んでいることがわかった。今場所の獅司関はとても頭を下げていることを思い出したので、立ち合いをとっさに変えた」。一呼吸置いて立つと、左に飛んで変化。対応されて土俵際まで押し込まれたが、さらに左へ回り込み、相手の首根っこをつかむように突き落とした。

支度部屋では「頭も体もさえている気がする」とうなずいた。この日の白星で通算５００勝。負け数を自ら尋ね、３７７敗であることを知ると「勝ちが多いのはうれしい。（勝ち数は）あまり気にしていない。今勝てていることが大事なので」と笑顔で話した。

「負けて覚える相撲かな」。２０２３年１２月に死去した先代師匠の前錣山親方（元関脇・寺尾）が、よく口にした言葉だ。肘の手術の影響もあり、昨年は６場所で１度しか勝ち越せなかった。「先代の慰めだったのではないか。あの言葉に甘えていた」と考えるようになった。今月３日には妻とともに、先代師匠の墓参りへ。西前頭１２枚目で迎える初場所を前に「今年は勝ちにこだわる」と誓いを立てた。「きれいな相撲でなくても、自分のできることをやる」。左上手を狙ったり、立ち合いのかちあげなど、今場所は得意の突き、押しだけにこだわらず、貪欲に勝利を目指している。

２敗を守り、優勝争いの先頭を走る。４年前の九州場所を制した３１歳は「あの時も一番一番を考えていたので、いい経験になっている。（優勝は）目指して悪いものでない」と賜杯へ意欲を燃やす。１２日目は大関・琴桜戦。八角理事長（元横綱・北勝海）は「阿炎は何を考えているかわからないから上位には嫌な存在」と語った。乗ったら怖い阿炎のエンジンが、いよいよかかり始めた。（大西 健太）