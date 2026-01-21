金沢競馬は、2025年度の年度代表馬、最優秀馬および成績優秀者を発表した。

年度代表馬には、エムティジークが選出された。エムティジークは8戦5勝の成績を挙げ、石川テレビ杯、ネクストスター金沢、金沢ヤングチャンピオンと重賞3勝を含む活躍を見せた。収得賞金は2122万8000円で、同年度の金沢競馬において最上位となり、安定した戦績が高く評価された。なお、同馬は最優秀2歳馬にも選ばれている。

最優秀馬・成績優秀者を発表

最優秀3歳馬には、リトルサムシングが選出された。9戦6勝の成績で、百万石かがやきナイター賞、サラブレッド大賞典、MRO金賞を制覇。収得賞金は1441万円で、3歳馬の中で最上位となるなど、世代を代表する活躍を見せた。

成績優秀者表彰では、調教師部門のリーディングトレーナー賞に加藤和義調教師が選出され、639戦118勝（交流競走含む）を記録。騎手部門のリーディングジョッキー賞は中島龍也騎手が受賞し、693戦194勝（交流競走含む）を挙げた。厩務員部門のリーディングステーブルエンプロイー賞には、上田大晟厩務員が選ばれ、出走129回で52勝（交流競走含む）という成績を残している。