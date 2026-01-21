元SKE48梅本まどか、オートバイレーサーとの結婚発表 直筆署名で報告「これからは、家族として互いに支え合いながら」
【モデルプレス＝2026/01/21】元SKE48でタレントの梅本まどか（33）が1月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。オートバイレーサーの渡辺一樹（35）との結婚を発表した。
【写真】33歳元SKE、直筆美文字で結婚発表 お相手はオートバイレーサー
梅本は「お世話になっている皆様へご報告です」とし、文書を公開。「私事で大変恐縮ではありますが私たち、渡辺一樹と梅本まどかはこのたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。
続けて「このような節目を迎えることができましたのも、日頃よりお世話になっております皆様、応援してくださる皆様、家族や友人の支えがあったからこそと存じます。心より感謝申し上げます」と周囲へ感謝。「これからは、家族として互いに支え合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れずに、一つ一つの仕事に真撃に向き合い、一層精進して参ります」とし、「未熟な二人ではございますが、今後とも変わらぬご指導、ご撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。末尾には渡辺と梅本の直筆署名が添えられている。（modelpress編集部）
梅本は1992年7月17日生まれ、愛知県出身。2010年にSKE48第4期生オーディションに合格し、グループに加入。同年12月から2013年7月までチームEのリーダーを務めた。2016年にSKE48を卒業し、タレントやオートレーサー、コ・ドライバーなどとして活動している。
◆元SKE48梅本まどか、結婚発表
