Q. サポート終了後もWindows10を使い続けたいです。大丈夫でしょうか？
サポートを終了したソフトウェアやパソコンを使い続けるのはおすすめしません。インターネットに接続しながらWindows10のパソコンを使用している場合、セキュリティーの問題があり他人に影響する可能性もあります。本記事で詳しく解説します。
【図解】Wi-Fi速度が遅くなる！ ルーターを置いてはいけない場所3選
まず、使用しているパソコン本体（ハードウェア）を中心とした、使い方や故障、修理に関するサポート。こちらはパソコンメーカーが基本的に提供しており、併せて主要なソフトの基本的な使い方もサポート対象としていることが多いです。
もう1つは、使用しているOSを含めたソフトウェアを中心とした、使い方やソフトウェアアップデート（機能更新など）に関するサポートです。こちらはソフトメーカーが提供しています。
サポート期間について、パソコン本体の修理対応のサポートは交換部品の保管年数などによって決まっています。一方、ソフトウェアのアップデートに関するサポートは、各社が経済的な要素などを考慮して事前に決めている場合が多いです。
Windows10はマイクロソフトが提供しているOS（オペレーティングシステム）というパソコンの基本ソフトです。バージョンや契約内容にもよりますが、サポート終了は2025年10月14日と発表されていました。そのため、この期限にあわせて2025年10月までにOSのアップデートや、新機種への交換を済ませた人も多かったのではないでしょうか。
しかし、サポート終了後もWindows10を使用していると、サポート期限に関する警告画面などが出ています。これをスキップして使っていた場合など、2026年現在もWindows10を使い続けている人もいると思います。
この「サポート終了」は、車で例えるなら「古い車で部品もなく修理ができない、車メーカーがリコールしない状態」と同じです。とりあえず普通に乗れるが、何かあったときにその不具合が原因で事故が発生する可能性が高く、乗るのは危険な状態です。サポート終了後も使い続けるというのは、公道を走るにはリスクが高い車に乗り続けるようなことです。
Windows10のようなOSのサポート切れの場合は、特にインターネットを使ったときにリスクがあります。例えば、メールのやりとり、ウエブブラウザでの動画視聴、情報検索などの使用のみの場合でも、さまざまな問題が発生する恐れがあるのです。
具体的には、どこかのサイトを開いた瞬間、知らぬ間に悪意のあるプログラムをダウンロードさせられたり、どこかから届いたメールのリンクや添付ファイルを開いた瞬間にマルウェアに感染したりするケースが挙げられます。
OSがサポート切れの状態だと、セキュリティーソフトなどを使っていたとしてもOS自体の問題には対応できませんし、現在はセキュリティーソフトで検出できないマルウェアも多いため非常に危険です。
また、自分は直接影響を受けなくても、自分のパソコンを経由してほかのパソコンへ何らかの攻撃をするような、踏み台として使われる場合もあります。自分は大丈夫と思って放っておくと、周囲を巻き込んでしまうかもしれないということです。
そのような特殊な状況でもなければ、アップデートが可能なら早急にWindows11へアップデートするか、最新のパソコンに買い換えることを強く推奨します。
▼上倉 賢プロフィール
1995年頃からノートパソコン専門サイトを開設。インターネット黎明期の1990年代から、ノートパソコンを中心にパーソナルコンピューティングに関する国内外での取材、記事執筆活動を行っている。All About ノートパソコンガイド。
(文:上倉 賢（ノートパソコンガイド）)
【図解】Wi-Fi速度が遅くなる！ ルーターを置いてはいけない場所3選
パソコンのサポートはそもそも何をしてもらえる？パソコンのサポートには大きく分けて2つの種類があります。
まず、使用しているパソコン本体（ハードウェア）を中心とした、使い方や故障、修理に関するサポート。こちらはパソコンメーカーが基本的に提供しており、併せて主要なソフトの基本的な使い方もサポート対象としていることが多いです。
サポート期間について、パソコン本体の修理対応のサポートは交換部品の保管年数などによって決まっています。一方、ソフトウェアのアップデートに関するサポートは、各社が経済的な要素などを考慮して事前に決めている場合が多いです。
Windows10はマイクロソフトが提供しているOS（オペレーティングシステム）というパソコンの基本ソフトです。バージョンや契約内容にもよりますが、サポート終了は2025年10月14日と発表されていました。そのため、この期限にあわせて2025年10月までにOSのアップデートや、新機種への交換を済ませた人も多かったのではないでしょうか。
しかし、サポート終了後もWindows10を使用していると、サポート期限に関する警告画面などが出ています。これをスキップして使っていた場合など、2026年現在もWindows10を使い続けている人もいると思います。
サポート切れで使い続けるとどうなる？では、サポート切れで使い続けるとどうなるのでしょうか。最大の問題は、OSに不具合があった場合にセキュリティー上のリスクが高い状態で使うことになる点です。
この「サポート終了」は、車で例えるなら「古い車で部品もなく修理ができない、車メーカーがリコールしない状態」と同じです。とりあえず普通に乗れるが、何かあったときにその不具合が原因で事故が発生する可能性が高く、乗るのは危険な状態です。サポート終了後も使い続けるというのは、公道を走るにはリスクが高い車に乗り続けるようなことです。
Windows10のようなOSのサポート切れの場合は、特にインターネットを使ったときにリスクがあります。例えば、メールのやりとり、ウエブブラウザでの動画視聴、情報検索などの使用のみの場合でも、さまざまな問題が発生する恐れがあるのです。
具体的には、どこかのサイトを開いた瞬間、知らぬ間に悪意のあるプログラムをダウンロードさせられたり、どこかから届いたメールのリンクや添付ファイルを開いた瞬間にマルウェアに感染したりするケースが挙げられます。
OSがサポート切れの状態だと、セキュリティーソフトなどを使っていたとしてもOS自体の問題には対応できませんし、現在はセキュリティーソフトで検出できないマルウェアも多いため非常に危険です。
また、自分は直接影響を受けなくても、自分のパソコンを経由してほかのパソコンへ何らかの攻撃をするような、踏み台として使われる場合もあります。自分は大丈夫と思って放っておくと、周囲を巻き込んでしまうかもしれないということです。
特別な場合を除き、アップデートor買い替えがおすすめどうしてもWindows10を使い続けなければいけない特殊な用途の場合は、インターネットはもちろん、他の機器とも接続しない状態で使えば、リスクはかなり抑えられます。
そのような特殊な状況でもなければ、アップデートが可能なら早急にWindows11へアップデートするか、最新のパソコンに買い換えることを強く推奨します。
▼上倉 賢プロフィール
1995年頃からノートパソコン専門サイトを開設。インターネット黎明期の1990年代から、ノートパソコンを中心にパーソナルコンピューティングに関する国内外での取材、記事執筆活動を行っている。All About ノートパソコンガイド。
(文:上倉 賢（ノートパソコンガイド）)