俳優の新木優子さんは1月21日、自身のInstagramを更新。ディオールの期間限定ショップ「ディオール アディクト キャンディ ショップ」を訪問した際の美しい姿を披露しています。

「美脚すぎる」

新木さんは「@dior のお洋服に合わせて選んだディオールアディクト リップグロウオイル“ROSY CANDY”。ツヤと輝きに一目ぼれしました」とつづり、自身の写真を11枚載せています。淡い水色のブラウスとミニ丈スカートを合わせたコーディネートです。5、6枚目の立った姿の全身ショットでは、引き締まった長い脚が際立っています。

コメントでは、「新木さんの脚線美最高！」「ゆうこちゃんのこと憧れてます！」「なんかどんどん綺麗になってるよね」「とてつもない美脚の君に釘付けになりました」「美脚すぎる」「ステキです」との声が寄せられました。

ドレス姿も披露

16日の投稿では同ブランドのドレスを着用した姿を披露していた新木さん。腰元にリボンが付いたノースリーブのドレスは、上品な美しさを引き立てています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)