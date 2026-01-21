¡ÖÄÌ»»ÂÇÎ¨.254¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¤Ï¤Ê¤¼¼Â¸½¡©¡¡7.3¡ó¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¡ÄAJ¤Î±ÉÍÀ¤Ë¸«¤ë¡ÈÌîµå¤Î¿Ê²½¡É
ÄÌ»»434HR¤â½éÇ¯ÅÙ¤ÏÆÀÉ¼Î¨7.3¡ó¡ÄÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎòÂåºÇ¹â¡ÖdWAR¡×
¡ÖÄÌ»»ÂÇÎ¨.254¡×¡½¡½¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡ÈÊÉ¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ï¼±¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÅêÉ¼½éÇ¯ÅÙ¤ÏÆÀÉ¼Î¨¤ï¤º¤«7.3¡ó¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï78.4¡ó¤Þ¤Ç»Ù»ý¤ò¹¤²¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç±ÉÍÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÌ¾Áª¼ê¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï10Âå¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢2005Ç¯¤Ë¤Ï51ËÜÎÝÂÇ¡¢128ÂÇÅÀ¤Ç2´§²¦¡£30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤â7ÅÙ¤ò¿ô¤¨¡¢ÄÌ»»434ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·É¾²Á¤Ï³ä¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢ÄÌ»»1933°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.254¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¡¢ÅÂÆ²Æþ¤êÁª¼ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö3000°ÂÂÇ¡×¡ÖÂÇÎ¨3³ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£2018Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÅÂÆ²Æþ¤ê¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÉ¼Î¨¤Ï7.3¡ó¡£°ìÈ¯¤Ç¸õÊä»ñ³Ê¤ò¼º¤¦5¡ó°Ê²¼¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¡¢Íâ2019Ç¯¤â7.5¡ó¤ÈÄãÌÂ¡£¤Þ¤µ¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î¿»Æ©¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢ÂÇ·â°Ê¾å¤Ë¼éÈ÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£1998Ç¯¤«¤é10Ç¯Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡£³ÚÅ·»þÂå¤Î°õ¾Ý¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢MLB»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÃæ·ø¼ê¤Î°ì¿Í¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Î¼´¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîµåÅý·×¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¹×¸¥¤ò¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤ÊÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±ÆÀÅÀ¤òÀ¸¤ß¡¢¤É¤ì¤À¤±¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤À¤«¡×¤Ç¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÂÇ·â¹×¸¥¡ÊRbat¡Ë¤ÏÄÌ»»¡Ü119¤ËÂÐ¤·¡¢¼éÈ÷¹×¸¥¡ÊRfield¡Ë¤Ï¡Ü253¡£Æ±¤¸¤¯10Ç¯Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ü84¡¢¡Ü122¤Ç¤¢¤ê¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÎÆÍ½Ð¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼éÈ÷¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡ÖdWAR¡×¤ÏÎòÂåºÇ¹â¤Î24.4¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÏÄÌ»»434ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¼éÈ÷¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ºÆÉ¾²Á¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿»ØÉ¸¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ§¼±¤Ï½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÆÀÉ¼Î¨¤¬19.4¡ó¤ØµÞÁý¡£¤½¤Î¸å¤âËèÇ¯10¡óÁ°¸å¤º¤Ä¾å¾º¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï66.2¡ó¤ËÅþÃ£¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅêÉ¼´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤À¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¤é¡ÖÄ¶ÂçÊª¡×¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤Î¶õÇò
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤ÎÅÂÆ²Æþ¤êÅêÉ¼¤Ï¡¢ÅÂÆ²Æþ¤êÅö³Î¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡¢»ñ³Ê½éÇ¯ÅÙ¤ÎCC¡¦¥µ¥Ð¥·¥¢¡¢»ñ³Ê10Ç¯ÌÜ¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼¤é¤¬¤Ò¤·¤á¤¯º®Àï¤À¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤ëÉ¼¤ÏºÇÂç10¿Í¤Þ¤Ç¡£¤³¤Î¡ÈÏÈ¤ÎÁèÃ¥Àï¡É¤¬¡¢É¾²Á¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ë¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¦ÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤é¤¬Â·¤Ã¤ÆÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤«¤é¡Ö¾Ã¤¨¤¿¡×¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯µ¼Ô¤â¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬É¼¤ò¿¤Ð¤»¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅêÉ¼Àè¤ò¸·Áª¤¹¤ë¡Ø¥¹¥â¡¼¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡Ê¸·ÁªÇÉ¡Ë¡Ù¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Â¾¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£½éÇ¯ÅÙÆÀÉ¼Î¨10¡óÌ¤Ëþ¤«¤éÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»Ë¾å½é¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤â¡¢¤³¤ÎÁª½Ð¤Î°ÛÎã¤µ¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤äÂÇÎ¨¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÉ½ÌÌÅª¡É¤Ê¿ô»ú¤À¤±¤¬°ÎÂç¤µ¤ò·è¤á¤ë»þÂå¤Î½ªßá¤À¡£Àõ¤¤¼éÈ÷°ÌÃÖ¤«¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÇµå¤òÄÉ¤¤¡¢Ìµ¿ô¤Î¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¿Ãæ·ø¼ê¡£¤½¤Î¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤²ÁÃÍ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡7.3¡ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿µÕÅ¾·à¤Ï¡¢Ìîµå¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¾ÚÌÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¯¡¼¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¤ËÎ©¤Ä¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬ÅÁÅýÅª¤ÊÊÐ¸«¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¿·»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¡Ê¿·°æÍµµ® / Yuki Arai¡Ë