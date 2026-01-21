ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 佐賀・小城市で一般建物火災 三日月町織島の西分公民館北北東 294m… 佐賀・小城市で一般建物火災 三日月町織島の西分公民館北北東 294m付近 約1時間44分後に鎮火（1月21日午後6時52分ごろ発生） 佐賀・小城市で一般建物火災 三日月町織島の西分公民館北北東 294m付近 約1時間44分後に鎮火（1月21日午後6時52分ごろ発生） 2026年1月21日 21時18分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 佐賀県防災メールによると、21日午後6時52分ごろ、小城市三日月町織島の西分公民館北北東 294m付近で一般建物火災が発生した。同8時36分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡・筑後市で携帯会社名乗り「未納料金の件で被害届を出した」 ビデオ通話に誘導され「あなたに逮捕状」とも 佐賀・鳥栖市の70台男性がSNS型投資詐欺で400万円被害 「市場価格よりも安価で株式を取得」と持ちかけられる 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, 訪問介護, 工場, 金属加工, 葬祭, 横浜, 鎌倉, 海, 葬儀, フローリング