幕内の土俵入りで、館内の視線がある一点に釘付けとなった。

東方の力士が続々と土俵入りを行う中、最後に入場した大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）の腰元で揺れていたのは、あまりに愛らしい“謎の生物”。このギャップに、視聴者からは「何だこの生物は」「あらかわいい」と多くの反響が寄せられた。

土俵入りが終盤に差し掛かり、「最後は大関・琴櫻」との館内アナウンスが響き渡ると、ファンのボルテージは最高潮に。しかし、堂々たる体躯で現れた琴櫻の化粧まわしを見たファンからは、驚きの声が上がった。

気になるキャラは“つぶらな瞳”

そこに描かれていたのは、つぶらな瞳が印象的なキャラクター。これは2024年8月に大手ゼネコン「熊谷組」から贈呈されたもので、同社のオリジナルキャラクターが刺繍されている。これまでも相撲界ではユニークな化粧まわしが度々話題となってきたが、次代の横綱を期待される実力派大関と、その腰元で異彩を放つキュートなキャラクターのコントラストは、放送席やファンの視線を一気に奪い去った。

ABEMAの視聴者からは、その独特なビジュアルに「琴櫻の化粧回しかわいい」「何だこの生物は」「あらかわいい」といった反響が寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）