本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



1/21



EUR/USD

1.1550（7.26億ユーロ）

1.1600（5.67億ユーロ）

1.1675（5.32億ユーロ）

1.1690（8.96億ユーロ）

1.1695（8.17億ユーロ）





USD/JPY

157.00（12.0億ドル）

158.00（13.0億ドル）

158.50（15.0億ドル）

159.50（5.61億ドル）

160.00（6.18億ドル）



GBP/USD

設定なし



ユーロドルは1.1690から下方に一連の設定あり、ドル円は158.00に大規模設定、ほかには157.00と158.50にも設定あり、ポンドドルは近い設定ポイントみられず

外部サイト