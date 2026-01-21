本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/21
EUR/USD
1.1550（7.26億ユーロ）
1.1600（5.67億ユーロ）
1.1675（5.32億ユーロ）
1.1690（8.96億ユーロ）
1.1695（8.17億ユーロ）
USD/JPY
157.00（12.0億ドル）
158.00（13.0億ドル）
158.50（15.0億ドル）
159.50（5.61億ドル）
160.00（6.18億ドル）
GBP/USD
設定なし
ユーロドルは1.1690から下方に一連の設定あり、ドル円は158.00に大規模設定、ほかには157.00と158.50にも設定あり、ポンドドルは近い設定ポイントみられず
