12月に京都で行われた「全国高校駅伝」で「2年連続3回目」の優勝を果たした長野東高校の女子駅伝チーム。



21日、阿部知事を訪ね喜びを報告しました。



阿部知事と武田教育長のもとを訪れたのは長野東高校女子駅伝チームの選手と監督など7人です。



12月の「全国高校駅伝」で冬の都大路を駆け抜けた選手たち。長野東は1区から一度も首位を譲らず「1時間6分30秒」の歴代2位のタイムで、「2年連続3回目」の優勝を果たしました。





留学生ランナーも多い3区で「区間新記録」を出した3年の真柴愛里選手は。真柴愛里選手「折り返し地点があるのでそこで留学生と距離も大体わかるのでそれで」阿部知事「今回は楽勝だった？」真柴選手「田畑（主将）がすごく離してくれたので留学生との距離もあって自信を持って走ることができました」大会当日が「65歳の誕生日」だったという阿部知事。最高の誕生日プレゼントになったと感謝の気持ちを述べました。1月から代が替わって新チームとなった長野東の女子駅伝チーム。3年生の2人は実業団と大学、それぞれの道に進みます。田畑陽菜主将「自分たち3年生は新しいステージへ進むのでこの東校で培ってきたことを生かしていきながら下級生は新体制となって新たな目標を達成するために頑張ってほしい」1・2年生11人は都大路3連覇を目指して練習に励みます。