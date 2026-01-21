男性アイドルコーラスグループ「スリーファンキーズ」のリーダーをつとめ、スリーファンキーズ解散後は、実業家に転身し、社長業を務めると共に、テレビ番組の司会や俳優・タレントなどでも活躍した、長沢純さんが、脳出血のため、死去したことが分かりました。８４歳でした。



【写真を見る】【 訃報 】長沢純さん 死去 ８４歳 脳出血のため 【元・スリーファンキーズ】 司会・俳優・タレントなどで活躍



所属事務所によると、長沢純さんは、2026年1月15日早朝、脳出血のため、死去。



所属事務所は「亡くなる前日まで体調に異変なく、普段通りの穏やかな日常を過ごしてまいりましたが、翌朝、自宅にて突然倒れ、静かに息を引き取りました。余りにも急な出来事に、遺族一同、いまだ深い悲しみの中におります。」と、広報文で明かしました。







また、「葬儀は個人の生前の希望により、１月18日に近親者のみで執り行いました。親族の都合により、公表が逝去から数日遅れましたことを、何卒ご理解賜わりますようお願い致します。なお、今のところお別れ会の予定はございません。」と、しています。



長沢純さんは、アイドルグループの先駆けとして日本の音楽・芸能界に大きな足跡

を残し、その後も歌手、司会者、俳優として長年にわたり活動を続けました。









【 長沢純さん プロフィール ※公式サイトより引用・抜粋※ 】



本名：長澤 毅（つよし）

誕生日：1941年6月17日

出身地：東京都

出身校：法政大学・法学部

趣味：ゴルフ・散歩

特技：楽器演奏

大学在学中に「スリーファンキーズ」のリーダーとして、芸能界デビュー。

若い女性を中心に国民的人気を集め、これまで日本に存在しなかった男性アイドルグル−プの原点を築く。

スリーファンキーズ解散後は、実業家に転身し、社長業を務めると共に、日本テレビ「スターびっくり箱」「全日本歌謡選手権」、NHKテレビ「あなたに挑戦」などの人気長寿番組の司会をはじめ、多くのテレビや映画などにも出演。





その他、親交の深い、ゴルバチョフ元ロシア大統領や、クリントン元アメリカ合衆国大統領、細川佳代子元首相夫人らと共に、慈善活動にも力を入れ、「グリーンクロスジャパン」、「スペシャルオリンピックス日本」、「あゆみの箱」、「あきらめない」などの理事等をつとめた。







【担当：芸能情報ステーション】