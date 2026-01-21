U-21日本代表、3月の海外遠征でアルバニア&セルビアと対戦へ! 大岩監督「レベルアップができる貴重な機会」
日本サッカー協会(JFA)は21日、2028年のロサンゼルスオリンピックを目指すU-21日本代表が、3月の海外遠征でU-21アルバニア代表、U-21セルビア代表と対戦することが決まったと発表した。
2試合ともトルコのアンタルヤで行われる予定だが、現時点で会場やキックオフ時間については調整中となっている。
U-21日本代表は現在、サウジアラビアで開催されているAFC U23アジアカップに参戦中。24日の決勝で史上初の2連覇を懸け、中国と対決する。
チームを率いる大岩剛監督はJFA公式サイトを通じ、「3月にアルバニア、セルビアと対戦することが決まりました。2027年に行われるUEFA U-21欧州選手権の開催国として現在、強化している両国との対戦は、我々にとっても大きな経験となります。また、現在参加しているAFC U23アジアカップで得た経験値に加えて、ヨーロッパのチームと対戦することにより、フィジカル、パワーが持ち味のヨーロッパの基準を知るだけでなく、選手個々のレベルアップができる貴重な機会となります。この2試合を通じてさらに成長できるよう、しっかりと準備したいと思います」とコメントした。
