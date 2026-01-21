「自分勝手な決断だという自覚はあります。それでも…」新潟GK藤田和輝が福岡に完全移籍
アビスパ福岡は21日、アルビレックス新潟からGK藤田和輝(24)が完全移籍で加入すると発表した。22日から宮崎キャンプのトレーニングに合流する予定となっている。
新潟県出身の藤田は新潟U-18から2019年にトップチームへ昇格。栃木SCやジェフユナイテッド千葉への期限付き移籍を経験し、昨季は新潟でJ1リーグ戦16試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。
福岡の公式サイトを通じ、「これまで育てていただいたクラブを離れ、新たな環境に身を置くことは、自分にとって非常に大きな決断でした。その分、福岡の地で結果を出すという強い覚悟を持ってきました」とコメント。「チームの目標達成、そして一つでも多くの勝利をサポーターの皆様と分かち合うために、自分の持てる力をすべて出し尽くします」と決意を語った。
また、新潟の公式サイト上では「愛着のあるこのクラブを、今のタイミングで離れる決断をしたことに、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし、一人のサッカー選手として、そして一人の人間として、将来の可能性をさらに広げ、もう一回り大きな選手へと成長するために、今回の移籍を決断いたしました」と説明している。
続けて「自分勝手な決断だという自覚はあります。それでも、自分自身がアルビサポーターであるという気持ちはずっと変わりません。これからも、一人のサポーターとしてアルビレックス新潟を応援し続けます」と表明し、「長い間、本当にありがとうございました」と感謝を述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●GK藤田和輝
(ふじた・かずき)
■生年月日
2001年2月19日(24歳)
■出身地
新潟県
■身長/体重
186cm/85kg
■経歴
新潟U-15-新潟U-18-新潟-栃木-新潟-千葉-新潟
■代表歴
U-18日本代表候補、U-19日本代表候補、U-20日本代表候補、U-22日本代表、U-23日本代表
■出場歴
J1リーグ:16試合
J2リーグ:86試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:5試合
■コメント
▽福岡側
「アビスパ福岡に関わるすべての皆様、はじめまして。
アルビレックス新潟から完全移籍で加入することになりました、藤田和輝です。
これまで育てていただいたクラブを離れ、新たな環境に身を置くことは、自分にとって非常に大きな決断でした。
その分、福岡の地で結果を出すという強い覚悟を持ってきました。
チームの目標達成、そして一つでも多くの勝利をサポーターの皆様と分かち合うために、
自分の持てる力をすべて出し尽くします。
一日も早く皆様に認められるよう、熱く戦います。応援よろしくお願いいたします。」
▽新潟側
「アルビレックス新潟に関わるすべての皆様へ。
『アイシテルニイガタ』の歌声は、私の中で誇りとして刻まれています。母が幼い私を抱きかかえ、そのチャントを歌ってくれていた光景を、今でも鮮明に覚えています。
物心ついた時からスタジアムに足を運び、アルビの試合を見ながら成長してきました。サッカースクール、ジュニア、U-15、U-18と、このクラブの育成組織で経験を積み、憧れだったトップチームの一員になることができました。
プロになって改めて気づいたのは、自分の夢は単にサッカー選手になることではなく、アルビレックス新潟で活躍すること、そのものだったということです。
それほどまでに愛着のあるこのクラブを、今のタイミングで離れる決断をしたことに、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし、一人のサッカー選手として、そして一人の人間として、将来の可能性をさらに広げ、もう一回り大きな選手へと成長するために、今回の移籍を決断いたしました。
自分勝手な決断だという自覚はあります。それでも、自分自身がアルビサポーターであるという気持ちはずっと変わりません。これからも、一人のサポーターとしてアルビレックス新潟を応援し続けます。
長い間、本当にありがとうございました。」
