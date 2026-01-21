　アビスパ福岡は21日、アルビレックス新潟からGK藤田和輝(24)が完全移籍で加入すると発表した。22日から宮崎キャンプのトレーニングに合流する予定となっている。

　新潟県出身の藤田は新潟U-18から2019年にトップチームへ昇格。栃木SCやジェフユナイテッド千葉への期限付き移籍を経験し、昨季は新潟でJ1リーグ戦16試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。

　福岡の公式サイトを通じ、「これまで育てていただいたクラブを離れ、新たな環境に身を置くことは、自分にとって非常に大きな決断でした。その分、福岡の地で結果を出すという強い覚悟を持ってきました」とコメント。「チームの目標達成、そして一つでも多くの勝利をサポーターの皆様と分かち合うために、自分の持てる力をすべて出し尽くします」と決意を語った。

　また、新潟の公式サイト上では「愛着のあるこのクラブを、今のタイミングで離れる決断をしたことに、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし、一人のサッカー選手として、そして一人の人間として、将来の可能性をさらに広げ、もう一回り大きな選手へと成長するために、今回の移籍を決断いたしました」と説明している。

　続けて「自分勝手な決断だという自覚はあります。それでも、自分自身がアルビサポーターであるという気持ちはずっと変わりません。これからも、一人のサポーターとしてアルビレックス新潟を応援し続けます」と表明し、「長い間、本当にありがとうございました」と感謝を述べた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●GK藤田和輝

(ふじた・かずき)

■生年月日

2001年2月19日(24歳)

■出身地

新潟県

■身長/体重

186cm/85kg

■経歴

新潟U-15-新潟U-18-新潟-栃木-新潟-千葉-新潟

■代表歴

U-18日本代表候補、U-19日本代表候補、U-20日本代表候補、U-22日本代表、U-23日本代表

■出場歴

J1リーグ:16試合

J2リーグ:86試合

リーグカップ:1試合

天皇杯:5試合

■コメント

▽福岡側

「アビスパ福岡に関わるすべての皆様、はじめまして。

アルビレックス新潟から完全移籍で加入することになりました、藤田和輝です。

これまで育てていただいたクラブを離れ、新たな環境に身を置くことは、自分にとって非常に大きな決断でした。

その分、福岡の地で結果を出すという強い覚悟を持ってきました。

チームの目標達成、そして一つでも多くの勝利をサポーターの皆様と分かち合うために、

自分の持てる力をすべて出し尽くします。

一日も早く皆様に認められるよう、熱く戦います。応援よろしくお願いいたします。」

▽新潟側

「アルビレックス新潟に関わるすべての皆様へ。

『アイシテルニイガタ』の歌声は、私の中で誇りとして刻まれています。母が幼い私を抱きかかえ、そのチャントを歌ってくれていた光景を、今でも鮮明に覚えています。

物心ついた時からスタジアムに足を運び、アルビの試合を見ながら成長してきました。サッカースクール、ジュニア、U-15、U-18と、このクラブの育成組織で経験を積み、憧れだったトップチームの一員になることができました。

プロになって改めて気づいたのは、自分の夢は単にサッカー選手になることではなく、アルビレックス新潟で活躍すること、そのものだったということです。

それほどまでに愛着のあるこのクラブを、今のタイミングで離れる決断をしたことに、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし、一人のサッカー選手として、そして一人の人間として、将来の可能性をさらに広げ、もう一回り大きな選手へと成長するために、今回の移籍を決断いたしました。

自分勝手な決断だという自覚はあります。それでも、自分自身がアルビサポーターであるという気持ちはずっと変わりません。これからも、一人のサポーターとしてアルビレックス新潟を応援し続けます。

長い間、本当にありがとうございました。」